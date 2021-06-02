Техосмотр по новым правилам перенесен на октябрь 2021 года, но готовиться к нему нужно начинать уже сегодня.

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Покупка диагностических карт станет невозможной, так как при техосмотре оператор будет обязан сделать две фотографии — до и после, причем с указанием места съемки. Если возникнут подозрения в подлинности снимков, то диагностическую карту аннулируют, а вместе с ней перестанет действовать и ОСАГО, что грозит штрафами. Владелец машины об этом не узнает, но все равно получит штраф с камер на 2000 рублей (ст. 12.5 КоАП), причем нарушение будет фиксироваться каждые 24 часа. Это о предстоящих проблемах вкратце.

Если автомобиль готов к ТО

Многие автомобили полностью соответствуют требованиям, которые к ним предъявляются в ГОСТах и законах. Пройти ТО на такой машине не составит труда. Нужно лишь проверить, все ли лампочки исправно загораются, да приобрести свежий набор автомобилиста с аптечкой и огнетушителем, а также с буксировочным тросом, знаком аварийной остановки и светоотражающим жилетом — состав набора может быть как минимальным, так и расширенным. Все эти вещи нужны не только для галочки, но и для безопасности, а также для взаимовыручки на дорогах.

Отличным выбором для прохождения техосмотра и для жизни станет проверенный «За рулем» набор автомобилиста, купить который вы можете в онлайн-магазине «За рулем».

Если машина неисправна

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Допустим, вы не уверены в техническом состоянии автомобиля и сомневаетесь в том, что с первого раза пройдете ТО. На этот счет существует уже несколько мошеннических схем для получения диагностической карты — все они описаны тут. Мы же советуем не вестись на сомнительные предложения о «помощи в прохождении ТО», ведь в итоге такая «экономия» времени и денег может обернуться неприятными последствиями. А вдруг ДТП? И вашу диагностическую карту при проверке аннулируют? Так что лучше всего привести техническое состояние машины в порядок и после этого отправляться на техосмотр. В итоге выйдет дешевле и уж точно безопаснее.

Учтите, что, как всегда, появится немало мошенников, которые захотят воспользоваться вашим желанием пройти техосмотр без проблем. Вот их возможные схемы.

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