Главное правило: не верьте обещаниям в интернете!

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Новые правила техосмотра начали действовать с 1 марта, но пока не для всех, а лишь для тех, у кого прежняя диагностическая карта закончилась до 1 февраля. Если ваша карта заканчивается в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, ее действие продлевается на полгода, но при этом не менее, чем до 1 октября. Таким образом правительство пытается сделать переход на новые правила более плавным и беспроблемным.

Меж тем, на этой теме уже вовсю греют руки мошенники. Самая популярная тема — прохождение техосмотра онлайн. Следует помнить, что любое предложение в интернете о прохождении техосмотра онлайн — незаконно, предупреждает Autonews. Тема заиграла новыми красками как раз после запуска новой систему в марте нынешнего года.

Дело в том, что по новым правилам автомобили до и после техосмотра фотографируются, причем с промежутком не менее 30 секунд. Никто пока не знает нюансов, поэтому мошенники «обкатывают» на автолюбителях разные схемы. Одни уверяют, что фото понадобятся только при оформлении с 1 октября, а до того можно оформиться сразу на два года — и без фото.

Легальной схемы под названием «пройти техосмотр онлайн» не существует. Только с физическим нахождением вашего авто на на аккредитованной СТО и личным участием специалиста

Другие рекламируют, «как положено», внесение снимков в официальный реестр — базу ЕАИСТО МВД. Причем некоторые просят оставить им машину для фотосъемки на требуемые 30 минут, а другие и вовсе запрашивают фото чистой машины, чтобы в фотошопе подставить ее на фон пункта техосмотра. Но это — обман, в базу ЕАИСТО МВД такие снимки не попадут.

Должна настораживать и цена — за услугу «онлайн-техосмотра» она часто составляет 2–2,5 тысячи рублей, хотя встречаются и предложения всего по 500–700 рублей. Но примерно столько стоит абсолютно легальная процедура, с гарантией результата и отсутствием проблем: в Москве 720 рублей, в Петербурге — 880 рублей, в Дагестане — 304 рубля, на Чукотке — 940 рублей, на Сахалине — 1060 рублей.

А желающим «словчить», скорее всего выдадут «серые» диагностические карты, которые ГИБДД вычисляет и аннулирует.

Мы уже рассказывали, что об аннулировании карты вас никто не известит, а очередная встреча с инспектором может обернуться проблемами со страховкой и штрафом. Кроме того, даже если карта просто вызывает подозрения (или машина имеет оборудование, неучтенное в карте), данные о ней отправятся в отдел дознания.

Фото: Depositphotos.com