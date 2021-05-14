Техосмотр сейчас проводится по новым правилам или по старым? Ответ ГИБДД

Новые правила ТО действуют с 1 марта 2021 года. А с 1 октября они станут обязательными для всех.

Премьер-министр Мишустин ­сказал, что реформа техосмотра перенесена на полгода. Однако когда я поехал на техосмотр (честно!), меня «завернули» из-за того, что якобы тормоза не обеспечивают нужное усилие. При этом в пункте осмотра сказали, что они работают уже по-новому. Разъясните, пожалуйста, ситуацию.

Олег Иванов, Московская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2021 г. № 275 был лишь продлен на 6 месяцев срок действия диагностических карт, содержащих заключения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года. При этом требования к организации проведения технического осмотра, содержащиеся в новой редакции Федерального закона от 1 июля 2011 г. № 170‑ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступили в силу 1 марта 2021 г., как это ранее и предполагалось. Таким образом, ваш автомобиль должен проходить ­техосмотр по новым правилам.

С 1 октября 2021 года проходить техосмотр будем по-новому. А сроки действия ранее выданных диагностических карт премьер-министр Михаил Мишустин продлил до этой даты. Но владельцев машин, купленных новыми в 2018 году, это не касается — по той причине, что продлевать им попросту нечего. Этим автомобилистам все-таки придется обратиться на пункты ТО для прохождения осмотра, и осмотр должен проводиться по новым правилам.

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Что касается требований к исправности тормозной системы, то они не изменились : согласно Правилам проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1434, проверка осуществляется на соответствие требованиям пунктов 1.2–1.6, 1.8, 1.10 приложения № 8 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Обо всех изменениях в процедуре техосмотра узнайте тут.

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