Новый Opel Crossland: 4 метра и 3 цилиндра за 2 миллиона

Приставка Cross в названии лукавит: Crossland застыл где-то между кроссоверами и компактвэнами. В этом есть и плюсы, и минусы.

Opel Crossland производят уже четыре года, но российские продажи стартовали только после рестайлинга — одновременно с Европой. Из привычных нам машин ближайший конкурент по габаритам — Hyundai Creta. Хотя и та длиннее на несколько сантиметров: у Опеля от носа до хвоста всего 4,2 метра.

Но Crossland формально сменил популярный компактвэн Opel Meriva: у них даже пропорции кузова с высокими узкими задними дверями схожи. Значит, там должно быть «автобусное» раздолье.

Тесно сзади, просторно в багажнике

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Редкость: в такой компактной машинке задние сиденья регулируются по продольному положению и углу наклона спинки. Потолок высок — только при наличии опционной панорамной крыши я при росте 187 см, выпрямляясь, касаюсь его головой. Однако коленям тесно — удобно усесться получается только, если спереди едут люди ростом не выше среднего. Отделка спартанская: даже потолочные ручки без микролифта. Хотя за автоматические стеклоподъемники спасибо.

Регулировка сиденья нужна для увеличения объема багажника. Исходная величина — 410 литров, а сдвинув максимально вперед диван, получаешь 520 л (чуть ли нем самый большой показатель для автомобиля такого размера). Но зато сидеть сзади невозможно — места для ног нет. Под полом багажника вместо полноценной запаски — докатка! В топ-версиях есть и переставной пол с двумя уровнями, и откидная средняя секция спинки для перевозки длинномеров.

Сделано (не идеально!) в Испании

Но захлопываешь его (электропривода нет), а крышка становится как-то неровно: слева зазор до крыла — пара-тройка миллиметра, справа — вдвое больше. Присматриваешься: и молдинги кое-где подогнаны не идеально, и передний бампер с правым крылом состыкован со ступенькой. Немецкое качество? Отнюдь: Crossland только бренд носит немецкий, а производится в Испании. Платформа и вовсе французская — PF1, созданная концерном PSA еще в начале 2000-х.

Однако на водительском месте унификация по «железу» с такими машинами, как Citroen C3 Aircross или Peugeot 2008, не чувствуется. На месте фирменные опелевские приборы с примитивными, но четкими шрифтами, задранные вверх подрулевые переключатели, кнопочный пульт климат-контроля (у французов он почти весь переехал в меню медиасистемы).

Хорошо сижу, недалеко гляжу

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И кресла собственные: Opel традиционно представляет их как уникальное торговое преимущество, вкладываясь в проработку эргономики. В топ-версии есть аж 7 регулировок, включая длину подушки и высоту поясничного подпора. Несмотря на жесткость, усесться удобно действительно можно — только валики боковой поддержки рассчитаны на некрупных седоков.

Подстаканник только один, зато бардачок огромен.

Вид из-за руля «минивэнистый» — стойки лобового стекла отнесены вперед, а их основания просто гигантские, что нездорово для обзорности. Но посадка за рулем — легковая, невысокая. Из кроссоверного у Кроссленда разве что неокрашенные накладки по низу кузова и стальная защита силового агрегата. До земли от нее — около 18 см (заявленный клиренс 166 мм). Однако привод только передний, и вне дорог могут помочь разве что система IntelliGrip, изменяющая настройки ездовой электроники под тип покрытия, да ассистент спуска с холма.

Три веселых и шумных цилиндра

С легким вздрагиванием пускается трехцилиндровый турбомоторчик 1.2 мощностью 110 л.с.: других вариантов в гамме нет. У него есть балансирный вал, но вибрация на холостом ходу то уходит, то приходит. Через какое-то время понимаю почему: спустя несколько секунд после остановки шестиступенчатый автомат Aisin размыкает сцепление, стоящее между маховиком и гидротрансформатором, — и без нагрузки двигатель вибрировать перестает.

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Не всё гладко и с акустическим комфортом. При равномерной езде Crossland не шумнее одноклассников. Но придавишь газ, даже слегка, — услышишь заметный рокот «трешки», в долгой поездке надоедающий.

Едет нешустро, расходует немало

Давить акселератор приходится сильно. Тяги не так много, «сотня» по паспорту достигается почти за 11 секунд — даже на пустой машине запаса для обгонов нет. Может быть и поэтому я не заметил той экономичности, которой ждал от маленького турбомоторчика — за 300 км поездок по Калининградской области борткомпьютер насчитал средний расход 8,1 л/100 км.

Управляется Crossland адекватно, но без запоминающихся черт. На парковке руль легок, на скоростном шоссе — загружен логично нарастающим усилием. Интереса в быстром прохождении поворотов нет — кренится машина заметно, реактивное действие на баранке «безвкусное». И это несмотря на жесткую подвеску, собирающую неровности любого калибра. Я ездил на машине с 17-дюймовыми колесами, но уверен, что «шестнадцатые» сильно картины не изменят: трясет примерно как в Шкоде Рапид.

Мал и дорог

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Выходит, из выдающихся достоинств у Кроссленда разве что багажник. И еще выдающиеся цены: за базовый, пусть и не бедный, Crossland просят 1,7 млн рублей, а «топ» со всеми опциями переваливает за 2,3 млн. И это за переднеприводную машинку чуть длиннее четырех метров! Cравнимые по размерам и даже более просторные полноприводные кроссоверы (Hyundai Creta, Renault Kaptur, Kia Seltos) стоят дешевле.

Дилерская сеть у Опеля растет черепашьими темпами, концентрируясь на городах-миллионниках. Сегодня у марки 13 дилеров, к концу года их число обещают увеличить до 20. Но и тут можно найти плюсы: купите Opel Crossland — ни у кого из соседей такого не будет.

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