Машина по подписке: скоро все будем ездить на таких!

В этом деле главное — начать: чем дольше пользуешься «подписным» авто, тем выгоднее.

Подписка — это кредит или аренда?

Ни то, и ни другое. Сходство с кредитом — в фиксированных ежемесячных платежах, но без необходимости вносить первоначальный взнос и переплачивать финансовым посредникам.

А отличие от аренды или каршеринга, в основе которых лежит совместное пользование одним и тем же автомобилем, — в том, что машина, полученная по подписке, с точки зрения пользователя — почти как личное авто. Правда, деньги списывают каждый месяц.

При этом оператор подписки берет на себя техническое обслуживание, ремонт, страхование, шиномонтаж. И попутно избавляет клиента от уплаты налогов, единовременных затрат на покупку, трат на обслуживание и хлопот по перепродаже.

— В США и Западной Европе аренда и подписка на автомобили занимают до 20% от всех услуг авторынка. Услуги предоставляются автопроизводителями (собственные сервисы уже запустили бренды Audi, BMW, Cadillac, Mercedes-Benz, Porsche), автодилерами и технологическими стартапами (например, Fair, Flexdrive, Clutch Technologies). На российском рынке эти продукты начали набирать популярность лишь в прошлом году.

Подписка в России

В нашей стране пионером сервиса подписки на автомобили стал сервис Volvo Car Drive в 2019 году. Сегодня в России с разной степенью успешности функционируют различные сервисы подписки: от производителей (Volvo, Kia, Hyundai, Genesis, УАЗ и др.), от каршеринговых компаний (Anytime Prime, Belka Car, Yandex Drive), от финансовых организаций (СберАвтоподписка, Европлан, ВТБ Лизинг), технологических стартапов (The Mashina) и автодилеров (АВТОDOM Подписка).

Вот что, например, предлагает «подписчикам» лизинговая компания «Европлан», которая запустила программу «Подписка для физических лиц» еще год назад. Если изначально по подписке были доступны только премиальные автомобили, то в этом апреле значительно расширили модельный ряд, добавив туда и демократичные авто, и электромобили. Сегодня в линейке «Европлана» 27 моделей:

Премиальные — BMW 5-й серии и Х7, Mercedes GLS и C-класса, Porsche Panamera и Cayenne, Land Rover Discovery, Jaguar XF, Audi A4 и Q8

Демократичные — Renault Duster и Kaptur, Lada Largus, Lada Vesta, Lada XRAY, Nissan Qashqai и X-Trail, Skoda Kodiaq, Octavia и Rapid, Volkswagen Jetta, Polo, Tiguan, Volvo S60 и XC40

Электромобили — Jaguar I-Pace и Audi e-tron.

Срок аренды — 24 или 36 месяцев. Ежемесячный платеж — от 23 500 рублей.

Фишка: автомобиль, оформленный по подписке, можно сменить на другой из этой линейки или отказаться от подписки раньше срока. И главное для клиента — отсутствие первоначального взноса (аванса).

Подписка — новый тренд авторынка?

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Да. И тому есть причины: экономические последствия пандемии, ослабление национальной валюты, рост цен на новые автомобили и снижение реальных доходов. Все это будет способствовать росту интереса к сервисам подписки. При этом наибольшие возможности здесь открыты для автопроизводителей и автодилеров, так как они уже владеют необходимой клиентской базой и инфраструктурой.

Максим Шишко, генеральный директор АВТОDOM Подписка:

— В 2020 году рынок новых автомобилей в России сократился на 9% по сравнению с 2019-м, а реальные доходы населения уменьшились на 5%. При этом цены на автомобили выросли в среднем на 16%. В этом году рост цен на автомобили продолжается: прайсы корректируют каждый месяц на 0,5–1,5%. И эта тенденция продлится до конца 2021 года. Только тогда автопроизводители смогут оценить, удалось ли им покрыть убытки, связанные с резким изменением курсов валют по отношению к рублю, и принять решение относительно политики ценообразования.

Новая модель продаж позволит исключать из взаимодействия с клиентами финансовых, страховых и прочих посредников, а значит предложить клиенту комфортные условия.

Подписки на автомобили будут активно развиваться- как и другие продукты, созданные в концепциях умного потребления и совместного пользования.

К примеру, каршеринг за последние пять лет только в Москве масштабировался в 20 раз — до 30 тысяч автомобилей, а количество пользователей увеличилось в 7 раз и достигло 1 миллиона человек. Дополнительно московские власти анонсировали старт проекта по аренде частных автомобилей — народный каршеринг.

Прогноз: через 15–20 лет приобретение личного автомобиля за собственные денежные средства может стать экзотикой.

Все интереснее и интереснее

— Наш сервис «СберАвтоподписка» тестировался на сотрудниках Сбербанка с января 2021 года и был запущен публично в мае 2021 года. Сейчас получить автомобиль можно в Москве и Московской области. Эксплуатация возможна на всей территории Российской Федерации. На сегодняшний день выдано уже несколько сотен автомобилей. Общая стоимость владения при подписке идентична стоимости владения при покупке с последующей продажей авто через три года.

Мы видим, что у подписки на автомобиль большие перспективы. В этом году планируется выдать несколько тысяч машин. Мы уверены, что со временем каждый человек при мыслях о новом автомобиле будет рассматривать не два, а три варианта: подписку, покупку или кредит.

Фишка сервиса Сбера — возможность персонального подбора автомобиля из представленных на рынке.

Прочие условия — тоже достаточно гибкие. Сроки аренды нового авто — от 6 месяцев до 3 лет; каско без франшизы и ОСАГО (а также ТО, оплата всех налогов, сезонная замена шин) включены в ежемесячную оплату; пробег — до 40 тысяч км в год.

Кто пользуется подпиской

Рост сервисов подписки в последние годы обеспечивает поколение миллениалов (те, кто родились с 1980 по 1995 годы). Сегодня это наиболее активные и платежеспособные потребители товаров и услуг.

Максим Шишко, генеральный директор АВТОDOM Подписка:

— Наш сервис ориентируется именно на эту целевую аудиторию: активные в онлайне потребители, имеющие достаточно высокие и стабильные доходы (200+ тыс.руб./мес. на семью), высокомобильные, разделяющие идею умного потребления, финансово грамотные. Мы уверены, что тренд потребления, где владение трансформируется в пользование, актуален и для автомобильного рынка.

На первых этапах сервисы подписки должны нести еще и образовательную функцию, так как разрушение многолетних стереотипов требует изменения в мышлении потребителей. Мы тестируем интерес к сервису на разных целевых аудиториях, публикуем аналитические материалы, используем опросы, проводим квизы и викторины. Вся коммуникация осуществляется онлайн, что позволяет получать достаточно достоверную и оперативную обратную связь, на основе которой корректируется наполнение продукта АВТОDOM Подписка.

Почему подписка оказывается выгоднее покупки?

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Выгода для клиента складывается из специальных условий приобретения и обслуживания автомобиля, сниженного страхового тарифа, минимальной страховки за риски неплатежей и гарантированного выкупа машины с пробегом по рыночной цене.

Спросите, на чем же тогда зарабатывает оператор? Для него преимущество такой схемы заключаются в том, что автомобиль из подписки обладает прозрачной историей эксплуатации и небольшим пробегом (до 30 000–40 000 км), за счет чего высоколиквиден на вторичном рынке. Иными словами, чем выше оборот, тем больше доход: цены-то растут и на вторичке.

Лев Феофанов, руководитель сервиса «СберАвтоподписка»: Прямые соглашения с автопроизводителями и поставщиками услуг позволяют сервису быть конкурентоспособным с экономикой владения автомобилем при кредите и покупке.

Минусы на плюсы

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Основной сдерживающий фактор подписки — кажущаяся дороговизна продукта, при котором автомобиль не является собственностью клиента . И некоторые ограничения: например по пробегу.

Если этот пункт вас не смущает, то вот расчет финансовой модели приобретения автомобиля премиум-класса на 3 года по подписке в сравнении с кредитом и покупкой за наличные.

Рассмотрим на примере более доступного автомобиля премиум-класса BMW 2-й серии и более дорогого Audi Q5.

BMW 218i M Sport Edition 21 (розничная цена 2 970 000 руб.)

Срок мес. Первый взнос В месяц За весь срок Переплата Выгода по подписке Кредит 10,3% 36 —445 935 —93 000 —3 793 935 —1 861 550 Подписка

+

Вклад 6%* 36 0 —58 900 —2 120 400 —992 465 869 085 36 445 935 34 100

* Здесь и далее — ставка по спецпредложению банка (средняя ставка по депозитам в рублях по состоянию на апрель 2021 — от 3,32% годовых)

Audi Q5 45 TFSI (розничная цена 4 600 000 руб.)

Срок Первый взнос В месяц За весь срок Переплата Выгода по подписке Кредит 8,9% 36 —690 000 —125 000 —5 190 000 —2 200 000 Подписка

+

Вклад 6%* 36 0 ₽ —89 900 —3 236 400 —1 030 400 1 169 600 36 690 000 35 100

Как видим, ежемесячный платеж по подписке всегда ниже, чем платеж по кредиту, так как он не включает в себя плату за приобретение автомобиля. Для самых экономных есть альтернативный сценарий: взять авто в подписку, сумму, аналогичную первому взносу по кредиту, внести на накопительный счет (депозит) в банк, а разницу между более высоким кредитным и более низким платежом по подписке ежемесячно откладывать на этот накопительный счет. Таким образом клиент и платит меньше, и каждые три года получает абсолютно новый автомобиль с включенными обслуживанием, налогами, страховкой и сезонными шинами.

Помимо удобства пользования сервисом, когда все заботы по обслуживанию автомобиля несет оператор, очевидна и финансовая выгода. Автомобиль, купленный в кредит с переплатой процентов банку, за 3 года теряет в цене, а средства, сэкономленные при выборе подписки, можно куда-то вложить.

Выгодна подписка и в сравнении с покупкой автомобиля за собственные средства.

Audi Q5 45 TFSI (розничная цена 4 600 000 руб.)

Срок Первый взнос В месяц За весь срок Переплата Выгода по подписке

Покупка 36 —4 600 000 0 —5 152 000** —2 162 000 Подписка

+

вклад 6%*** 36 0 —89 900 —3 236 400 —1 276 900 885 100 36 4 600 000

**Здесь и далее — с учетом потери в стоимости автомобиля через 3 года

BMW 218i M Sport Edition 21 (розничная цена 2 970 000 руб.)

Срок Первый взнос В месяц За весь срок Переплата Выгода по подписке Покупка 36 —2 972 900 0 —3 329 648** —1 397 263

Подписка

+

вклад 6%* 36 0 —58 900 —2 120 400 —879 400 517 863 36 2 972 900

Еще вариант — положить на депозит сумму, равную стоимости нового автомобиля, и ежемесячно снимать со счета сумму, необходимую для оплаты подписки, при этом на остаток банк будет начислять проценты. Если положить деньги не на накопительный счет, а вложить их в валюту или ценные бумаги, выгода может быть куда более значительной.

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Чем дольше период пользования автомобилем по подписке, тем выгоднее для потребителя. По сути, это новый вид владения транспортом, который в конечном итоге оказывается более доступным и удобным. В США и Западной Европе приобретение авто с использованием сервисов, близких к подписке (лизинг для физических лиц, долгосрочная аренда и пр.), уже сегодня занимает почти половину рынка продаж новых автомобилей.

Фото: Unsplash и «За рулем»