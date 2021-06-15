Что общего между домом и машиной? Опытные автомобилисты (вы же из их числа?) знают

И жилищу, и транспортному средству грозит одна и та же беда, способная уничтожить их дотла.

Уже давно открылись и дачный сезон, и сезон шашлыков. Оба тесно связаны с открытым огнем. О последствиях пожара рассказывать не имеет смысла — как огонь уничтожает все, чего касается, мы видели много раз. Тем не менее у нас не принято, например, держать огнетушитель дома. При этом в автомобиле он должен быть в обязательном порядке — это закон. И этот закон нередко помогал людям не расстаться со своим имуществом.

Вот один из рассказов, который в редакцию прислал наш читатель Иннокентий. Его соседка по даче устроила на майские праздники уборку на участке, а весь мусор, как это часто делается, решила сжечь. Ее не смутила ветреная погода, и она, не думая о последствиях и не послушав совета Иннокентия, запалила хороший костер, забросив в него все и сразу. Один из порывов ветра выхватил из огня часть мусора и, раздувая, прижал его к забору, разделявшему участки. Старые сухие доски быстро занялись, и пламя поползло к домам, стоящим по обе стороны забора.

К сожалению, к такому ходу событий никто не подготовился. Рядом не было даже ведра с водой, а поливочные шланги были еще не подключены. О том, чем все это кончилось, вы наверняка уже догадались. Иннокентий бросился к своей машине, которая стояла возле крыльца незапертой, выхватил из багажника огнетушитель, перемахнул через забор и несколькими движениями потушил пожар, накрыв огонь плотным веером порошка.

Конец мог быть другим. Чаще он и оказывается другим. И не только по вине огня: не каждый огнетушитель способен потушить пламя.

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У Иннокентия был порошковый огнетушитель с плоской форсункой, вещество из которого не бьет тонкой струей, а распыляется густым веером. Так порошок накрывает большие площади, а человеку не нужно терять драгоценные секунды на прицеливание.

Но не все порошковые огнетушители одинаково эффективны. Во время испытаний нашей редакцией было обнаружено несколько типичных недоработок: недовес порошка, его разбавленный состав и ломкие пластиковые клапаны.

Углекислотные огнетушители оказались менее эффективными, так как не способны загасить пламя на таких горючих веществах, как бензин: попытки сбить его и лишить кислорода приводили к тому, что на одном краю пламя гасло, у на другом разгоралось с новой силой. Поэтому приходится водить огнетушителем туда-сюда, постоянно возвращаясь к так и не потушенным участкам. С порошковым огнетушителем таких проблем не возникает.

Что касается качества порошковых огнетушителей, то мы нашли надежного производителя. Это компания Ярпожинвест, чьи огнетушители мы рекомендуем к покупке — они не станут бесполезным балластом для прохождения ТО и помогут справиться с любым возгоранием, как помогли Иннокентию.

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Не должна быть балластом и аптечка. Чтобы она была действительно полезной, узнайте, какие лекарства стоит в нее добавить.

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