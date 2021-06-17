Всегда осматривайте автомобиль сразу же после мойки. Доказать что-либо на следующий день будет практически невозможно.

Шаг 1. Фиксируем повреждения

Увидели новые царапины, сколы, другие повреждения? Сфотографируйте их. Можно также запросить записи с видеокамер, но учтите, что компания не обязана их вам предоставлять. Некоторые автовладельцы на время мойки оставляют включенным видеорегистратор.

Обратитесь к администратору или руководителю организации с письменной просьбой устранить повреждения, полученные по вине сотрудников автомойки, либо компенсировать ущерб в полном объеме.

Елизавета Владимирова, юрист правового центра «Человек и закон»

Мнение эксперта

Фотографируйте кузов и салон до начала работ!

«Причем фотографировать машину нужно непосредственно в помещении автомойки. Кроме того, можно предложить мойщику до начала работ вместе осмотреть машину. Можно снять осмотр на видео. Многие работники соглашаются, ведь им лишние претензии тоже не нужны».

Шаг 2. Пробуем возместить ущерб на месте

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При благоприятном стечении обстоятельств администрация мойки согласится компенсировать ущерб. Обговорите размер компенсации, сроки и порядок возмещения ущерба. Возьмите у администрации мойки письменное обязательство оплаты ремонта или безвозмездного устранения ущерба.

На какой закон ссылаться?

Часто руководство автомойки отказывается решить вопрос миром. Ссылается на висящее на стене объявление наподобие такого: «Администрация мойки не несет ответственность за сколы, царапины и другие дефекты ЛКП и элементов кузова, которые не видны до начала оказания услуг».

Подобные объявления, по большому счету, филькина грамота, так как они противоречат п. 4 ст. 14 Закона «О защите прав потребителей», где прописано, что исполнитель несет ответственность за вред, причиненный имуществу потребителя инструментами, оборудованием или материалами, необходимыми для выполнения работ. На вашей стороне и ст. 35 Закона «О защите прав потребителей», в которой говорится, что если исполнитель взялся делать что-либо с чужим имуществом, то он несет полную ответственность за все, что произошло с вещью в процессе работ.

Шаг 3. Проходим экспертизу

На месте вопрос решить не удалось? Обратитесь в независимую экспертную организацию. Эксперт установит причину происхождения повреждений, рассчитает стоимость ремонта.

Это недешево: например, в Москве услуги эксперта-техника обойдутся, в среднем, от 8000 до 15 000 рублей. (Экспертиза проводится за счет владельца авто.) Но если будет установлено, что повреждения получены в результате недобросовестной работы мойщиков, вы сможете взыскать потраченные на экспертизу деньги с автомойки.





Шаг 4. Направляем досудебную претензию руководству компании

После того как у вас на руках будет экспертное заключение, можно готовить досудебную претензию на имя руководства компании. В тексте документа ссылаемся на:

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Четко пропишите свои требования и укажите, что в случае их неудовлетворения будете обращаться в суд. Обязательно прикрепите к претензии заключение независимой экспертизы.

А если претензию не хотят брать?

Отправьте ее заказным письмом. Штемпели на конверте и квитанции зафиксируют дату отправки заявления. После получения претензии у владельца мойки будет 10 дней на отправление ответного письма — решения по претензии.

Если получается вручить лично, требуйте, чтобы сотрудник автомойки на втором (вашем) экземпляре претензии указал свою фамилию, должность, поставил подпись и дату получения претензии.

Шаг 5. В суд!

Если в течение 10 дней вам не ответили или в компенсации отказали — готовьте исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного сотрудниками автомойки.

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По возможности обратитесь за помощью к юристу или адвокату (получите как минимум одну консультацию). Специалист поможет составить исковое заявление и выработать правильную позицию в суде.

Хотя если в вашем распоряжении будут весомые аргументы (основные — заключение независимой экспертизы и фото- или видеосъемка), суд наверняка примет вашу сторону.

Мнение эксперта

Елизавета Владимирова, юрист правового центра «Человек и закон»:

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Как быть, если фото- и видеодоказательств нет?

«Если автовладелец уверен, что машину повредили именно на мойке, он может идти в суд и в гражданском порядке взыскивать компенсацию. Тогда доказывать свою невиновность придется оппоненту — руководству автомойки.

Современные технологии позволяют с помощью экспертизы провести проверку с точностью до 99,9%. Заключение независимого эксперта поможет взыскать денежные средства с халатных сотрудников».

Все имеет свою цену

Оцените масштаб повреждений и прикиньте примерную стоимость ремонта. И тогда решите для себя, готовы ли вы потратить время, силы и нервы, добиваясь справедливости в суде. Порой проще отполировать царапину и забыть этот неприятный инцидент.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»