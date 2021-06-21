В СССР такие машины оказались не нужны — бензин был значительно доступнее, чем сегодня. Да и сам дизельный мотор в условиях суровой русской зимы куда капризнее бензинового. Поэтому все дизельные модификации отправлялись на экспорт.

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Дизель — удел специализированных машин, для которых важны тяга и экономичность: грузовики, тракторы, военная техника и т.д.

Тем не менее у нас были попытки создать легковушки с дизельными моторами. Правда, в свободной продаже можно было встретить далеко не каждую модель, ведь создавали их преимущественно для требовательного западного покупателя, который на топливе как раз экономил.

1. UAZ-Explorer и UAZ-Dakar

Дизельными внедорожниками УАЗ-469 торговала итальянская фирма Martorelli, которая экспортировала их в Италию, а затем устанавливала 76-сильный мотор Peugeot, 72-сильный FIAT или даже 100-сильный агрегат Venture Motori (VM). Назывались дизельные модификации UAZ-Explorer и UAZ-Dakar. Но продавали такие машины исключительно за рубежом, российские покупатели довольствовались тем, что было, — бензиновыми «уазиками».

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