Дизель — удел специализированных машин, для которых важны тяга и экономичность: грузовики, тракторы, военная техника и т.д.
Тем не менее у нас были попытки создать легковушки с дизельными моторами. Правда, в свободной продаже можно было встретить далеко не каждую модель, ведь создавали их преимущественно для требовательного западного покупателя, который на топливе как раз экономил.
1. UAZ-Explorer и UAZ-Dakar
Дизельными внедорожниками УАЗ-469 торговала итальянская фирма Martorelli, которая экспортировала их в Италию, а затем устанавливала 76-сильный мотор Peugeot, 72-сильный FIAT или даже 100-сильный агрегат Venture Motori (VM). Назывались дизельные модификации UAZ-Explorer и UAZ-Dakar. Но продавали такие машины исключительно за рубежом, российские покупатели довольствовались тем, что было, — бензиновыми «уазиками».