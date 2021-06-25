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У пикапов есть свои преимущества перед кроссоверами. В кузов не жалко класть что-нибудь грязное или оставляющее царапины. Возможности на пересеченной местности не хуже, а стоит пикап, как правило, меньше аналогичного по размерам кроссовера. Однако спрос на новые пикапы невелик (все равно дороговато!), зато на вторичке востребованы даже экземпляры с пробегами за 250 тысяч км.

Дешевея с возрастом, пикапы приходят в соответствие с финансовыми возможностями основной массы их ценителей. Так, новых пикапов ежемесячно продают 600–900 штук, а бэушных только в марте этого года реализовано 3385!





Из недостатков пикапа отметим сложности с фиксацией грузов в кузове и его неполную герметичность — кожухи пропускают если не влагу, то пыль. Но с этим вполне можно мириться, приобретая крупную вместительную машину с рамой и полным приводом. И он у пикапов полноценный.

Отечественная специфика

Подавляющее большинство пикапов на нашей вторичке — «дабл кэбы» с двумя рядами сидений, полным приводом и дизелем (если не считать УАЗ). Бензиновые варианты среди иномарок есть, но редки. Монопривод встречается примерно на каждой десятой машине. Кабина с одним рядом сидений — совсем диковина.

Да и к чему такая нужна? Изначально у нас пикапы — техника для обеспеченных горожан, склонных к вылазкам на природу. Но иногда и в ночные клубы. По большому счету, пикапы дополняют сегмент крупных полноприводных кроссоверов. Не фермер-трудяга, а элемент роскоши с зависимой подвеской сзади и дорожным просветом не менее 190 мм.

Поэтому на нашем первичном рынке в какой-то момент осталось всего шесть моделей пикапов. Сейчас их немногим больше — смотрите результаты продаж 2020 года. На вторичке выбор значительно богаче: несколько десятков моделей, в том числе довольно древних.





Что на витрине?

УАЗ Пикап

Длина 5125 мм, грузоподъемность 765 кг

Предлагают: машины всех лет выпуска, начиная с 2008‑го, с пробегами от 5 тыс. до 450 тысяч км, по цене от 300 тысяч до 1,2 млн рублей.

машины всех лет выпуска, начиная с 2008‑го, с пробегами от 5 тыс. до 450 тысяч км, по цене от 300 тысяч до 1,2 млн рублей. Материалы по теме Самые дешевые пикапы: большой тест «За рулем»

О модели: обновленный мотор ЗМЗ‑409 с увеличенной до 150 л.с. мощностью появился в 2018 году, а бельгийский гидроавтомат Powerglide 6L50 (клон американского с таким же индексом) — полтора года назад. Такие экземпляры уже есть на вторичке. Но абсолютное большинство — 128 или 135 сил с МКП. На машины 2012–2016 годов ставили также 114‑сильный турбодизель ЗМЗ‑514, даже после модернизации не снискавший признания. Заднеприводной версии нет.

Основные недостатки: высокий расход топлива, быстрая коррозия и постоянные мелкие поломки.

Вердикт: недорого и пригодно для любых перевозок в любой местности. При готовности к многочисленным ремонтам — можно брать.

Great Wall Wingle 5

Длина 5060 мм, грузоподъемность 700 кг

Предлагают: машины 2011–2014 годов с пробегами 100–200 тысяч км, по цене 0,35–0,65 млн рублей.

машины 2011–2014 годов с пробегами 100–200 тысяч км, по цене 0,35–0,65 млн рублей. Материалы по теме Китайский пикап GWM Wingle 7: три плюса и столько же минусов О модели: ценовой конкурент УАЗа (наряду с SsangYong Actyon Sports). Это сразу заметно по качеству отделки. Зато Wingle оснащен лучше, чем УАЗ, в том числе в области безопасности.

Двигатель атмосферный бензиновый 2.2 (491QE — доработанный Toyota 4Y), всего в 106 сил, чего явно мало для 1780 кг снаряженной массы и полного привода. Он плохо переносит езду на высоких оборотах — есть риск прогорания прокладки блока. Однако отмечают небывалый для наших дней ресурс в 500 тысяч км. Коробка передач — только механическая.

Полноприводная трансмиссия part-time с понижающим рядом.

По умолчанию привод на задние колеса, межосевого дифференциала нет — полный привод можно применять только на покрытиях, обеспечивающих пробуксовку.

ценовой конкурент УАЗа (наряду с SsangYong Actyon Sports). Это сразу заметно по качеству отделки. Зато Wingle оснащен лучше, чем УАЗ, в том числе в области безопасности. Двигатель атмосферный бензиновый 2.2 (491QE — доработанный Toyota 4Y), всего в 106 сил, чего явно мало для 1780 кг снаряженной массы и полного привода. Он плохо переносит езду на высоких оборотах — есть риск прогорания прокладки блока. Однако отмечают небывалый для наших дней ресурс в 500 тысяч км. Коробка передач — только механическая. Полноприводная трансмиссия part-time с понижающим рядом. По умолчанию привод на задние колеса, межосевого дифференциала нет — полный привод можно применять только на покрытиях, обеспечивающих пробуксовку. Вердикт: можно брать, если кузов в хорошем состоянии, а ездить предстоит в основном по «медленным» дорогам.





Mitsubishi L200 IV









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Длина 5260 мм, грузоподъемность 915 кг

Предлагают: машины 2010–2014 годов с пробегами 50–250 тысяч км, по цене от 0,8 до 1,6 млн рублей.

машины 2010–2014 годов с пробегами 50–250 тысяч км, по цене от 0,8 до 1,6 млн рублей. О модели: выпускали с 2006 по 2015 год. В России продавали исключительно с древним и стойким турбодизелем 2.5 (136 или 178 л.с.). Основные слабости: течи сальников, низкий ресурс распылителей форсунок и привода балансирных валов. По коробкам есть выбор — механика или четырехступенчатый автомат, доживающий до 200 тысяч км (чистка гидроблока и замена фрикционов дают поездить еще пару лет).Трансмиссия Super Select 4WD — одна из самых надежных по сей день. Раздаточная коробка имеет двухступенчатый редуктор и межосевой дифференциал с возможностью отключения передней оси, а также его блокировки вискомуфтой или принудительно. Ключевое достоинство: дифференциальный постоянный привод, с которым можно ездить круглогодично.

выпускали с 2006 по 2015 год. В России продавали исключительно с древним и стойким турбодизелем 2.5 (136 или 178 л.с.). Основные слабости: течи сальников, низкий ресурс распылителей форсунок и привода балансирных валов. По коробкам есть выбор — механика или четырехступенчатый автомат, доживающий до 200 тысяч км (чистка гидроблока и замена фрикционов дают поездить еще пару лет).Трансмиссия Super Select 4WD — одна из самых надежных по сей день. Раздаточная коробка имеет двухступенчатый редуктор и межосевой дифференциал с возможностью отключения передней оси, а также его блокировки вискомуфтой или принудительно. Ключевое достоинство: дифференциальный постоянный привод, с которым можно ездить круглогодично. Вердикт: если найти машину с пробегом менее 100 тысяч — выбор, близкий к идеальному.





Nissan Navara III

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Длина 5300 мм, грузоподъемность 720–900 кг

Предлагают: машины 2007–2013 годов с пробегами 80–300 тысяч км, по цене 0,6–1,5 млн рублей.

машины 2007–2013 годов с пробегами 80–300 тысяч км, по цене 0,6–1,5 млн рублей. О модели: во многом копирует Pathfinder. Но пикап поставляли только с турбодизелем 2.5 (серия YD25, 174 или 190 л.с.), имеющим разные модификации топливных систем. Недуги типовые дизельные плюс не очень живучая турбина и возможность появления трещин в ГБЦ при перегреве. При этом заявлен ресурс 320 тысяч км. Сочетается с механикой или неплохим автоматом Jatco JR507E. Его предел оценивают в 350 тысяч км, несмотря на быстрый износ соленоидов (заметен к 150 тысячам) и частые сбои электроники.

Основные недостатки: хандрящая электрика и коррозия кузова, идущая со стороны днища. Полноприводная трансмиссия с жестко подключаемой передней осью, межколесные блокировки имитирует электроника, а вот межосевого дифференциала нет.

во многом копирует Pathfinder. Но пикап поставляли только с турбодизелем 2.5 (серия YD25, 174 или 190 л.с.), имеющим разные модификации топливных систем. Недуги типовые дизельные плюс не очень живучая турбина и возможность появления трещин в ГБЦ при перегреве. При этом заявлен ресурс 320 тысяч км. Сочетается с механикой или неплохим автоматом Jatco JR507E. Его предел оценивают в 350 тысяч км, несмотря на быстрый износ соленоидов (заметен к 150 тысячам) и частые сбои электроники. Основные недостатки: хандрящая электрика и коррозия кузова, идущая со стороны днища. Полноприводная трансмиссия с жестко подключаемой передней осью, межколесные блокировки имитирует электроника, а вот межосевого дифференциала нет. Вердикт: можно брать, если кузов в хорошем состоянии.





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