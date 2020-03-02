Для непростых условий эксплуатации — отличный внедорожник.

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Впервые с этим Mitsubishi меня свел случай. Однажды, когда в очередной командировке крепко засели в снегу, нам помог проезжавший мимо L200. Разговорились с водителем: пикап он купил с пробегом 300 000 км, а затем накатал еще 170 тысяч — без серьезных поломок.

Может, и приврал. Но я впечатлился. А теперь и сам могу поделиться впечатлениями об этом автомобиле — L200 у меня уже второй. Живу и работаю в Москве, а деревня с хозяйством — в Рязанской области: туда 280 км асфальта и 20 км грунтовки. Из важных плюсов машины — большой клиренс (210 мм). Это удобно и в городе (бордюры не страшны), и за городом (можно штурмовать почти любое бездорожье). По грунтовке, если пойдет дождь, удастся проехать только на полном приводе, и зимой ее расчищают, так сказать, не сразу. В этих жестких условиях мне вполне хватает возможностей полноприводной трансмиссии L200.

Mitsubishi L200

Посадка и обзорность хорошие, за пять часов дороги почти нет усталости. Подвеска всеядная. Шестиступенчатый автомат настроен складно. Средний расход солярки — около 8,5 литра на сотню; считаю это очень достойным показателем для такого крупного автомобиля, способного везти 900 кг груза.

Мне нравится кузов, отделенный от салона. Хоть дрова, хоть стройматериалы — выгрузил, сполоснул «керхером» и порядок. Для моих хозяйственных нужд — то, что надо.

А вот для перевозки длинномеров L200 непригоден. Даже двухметровые доски, которые влезли бы в любой кроссовер, сюда можно погрузить, только откинув борт. Неудобно. Да и небезопасно. Когда мало груза, тоже плохо: зафиксировать его в кузове — та еще проблема. А если этого не сделать, поклажа на ходу будет елозить по всему отсеку. Увы, это все-таки не багажник с нишами и органайзерами, - кузов не предназначен для перевозки мелких вещей!

Зато салон всегда чистый. К нему другие претензии: впереди при моем росте 190 см просторно, а вот сзади хуже. Высокий пол, вертикальная задняя стенка кабины — рослым там некомфортно.

Найдется ли кроссовер, способный принять в багажник такой груз? По этому показателю пикапы однозначно чемпионы.

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Сложности с парковкой в мегаполисе ­случаются, но втиснуться помогают электронные помощники. Хотя подземных стоянок супермаркетов я все-таки по возможности избегаю: деликатные маневры в тесноте на машине длиной пять с лишним метров напрягают.

В любой мороз мой пикап заводится пока без проблем. Заправляться стараюсь на известных заправках: не экономлю, поскольку ресурс 2,4‑литрового турбодизеля очень зависит от качества топлива. ТО по регламенту — каждые 15 000 км. Средняя стоимость минимального ТО у официалов (масло, фильтры) — около 16 000 рублей. Недешево! Поэтому с нетерпением жду окончания гарантии, чтобы часть работ выполнять самостоятельно и расходники покупать неоригинальные. По опыту предыдущего L200 могу сказать, что машина в целом надежная, откровенно слабых мест у нее раз-два и обчелся. Но запчасти очень уж дорогие — как на самолет.

Mitsubishi L200

Знакомые меня поддразнивают: мол, шофер грузовика. Ничего подобного! Я владелец современного внедорожника на каждый день, с неплохой динамикой на шоссе и уверенностью на грунтовках. Отличная альтернатива кроссоверам, которые в последние годы стали малахольными неженками. Правда, мало кто из владельцев кроссоверов со мной согласится: за два с половиной миллиона, дескать, куплю машину просторнее и комфортнее. Да, ребята, пикап не для вас. А для моих условий эксплуатации — отличный внедорожник.

Автор: Павел Панов



