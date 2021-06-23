Берегитесь: 5 причин, из-за которых машина может загореться

Чтобы автомобиль не «пал смертью храбрых» во внезапном пожаре, нужно соблюдать ряд простых требований. Рассматриваем основные источники огня и главные моменты, которые могут обезопасить вас и вашу машину.

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Конструктив

Довольно часто приходится слышать об отзывных кампаниях, связанных с возможностью возгорания. Как правило, эти кампании носят превентивный и проверочный характер и далеко не всегда означают непосредственную опасность. Однако если ваш автомобиль попал под одну из них, откладывать визит на фирменную СТО не стоит.

Мойка

Неправильная мойка тоже может стать источником огня. Если при мойке двигателя струя воды повредила элементы системы зажигания, искрообразование в цилиндрах может происходить с перебоями, и не воспламенившиеся газы накопятся в каталитическом нейтрализаторе. При взрыве катализатор поджигает мастику на днище или термоизоляцию моторного отсека.

Обслуживание

Огрехи в техническом обслуживании, кратно повышающие опасность возникновения пожара, могут быть различными: не защелкнутые фиксаторы топливных трубок, перекос прокладки бензонасоса, не затянутые соединения, некачественно положенный герметик... Выбирайте сервис с умом.

Аккумулятор

При зарядке или «прикуривании» из аккумулятора выделяется водород, и если рядом есть искра, батарея может взорваться со срывом верхней крышки, что, в свою очередь, вызовет разлив электролита. А сам по себе взрыв может поджечь элементы в моторном отсеке. Старайтесь не допускать искрения проводов и клемм.

Топливный бак

Если бак залит «под горлышко», а машина стоит на жаре, топливо расширится и начнет вытекать из заливной горловины. Случайная искра или неосторожно брошенный окурок — и трагедии будет не избежать.

И да, это лишь часть возможных проблем — возгорание может произойти по одной из двух десятков причин.

Но какой бы ни была причина пожара, лучшим вашим союзником станет хороший огнетушитель. Мы бы посоветовали купить огнетушитель в нашем магазине или приобрести там набор автомобилиста, куда огнетушитель входит по умолчанию. Отличные наборы под брендом «За рулем» мы делаем сами — их можно найти в каждом Ашане и у еще целого ряда продавцов.

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