Все они — из июльского выпуска «За рулем».

1. У двух третей машин в возрасте 10–15 лет на вторичном рынке пробег скручен в среднем дважды — суммарно на 104 тысячи км. Самые высокие показатели скручивания — в бюджетном сегменте, где меньше бортовой электроники и она проще, чем в премиуме.

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2. Среднее время, затрачиваемое сотрудником ГИБДД на выписывание одного штрафа, в 2020 году снизилось до 5 секунд. А вот на отмену ошибочно выписанного штрафа уходит от 3 до 7 дней.

3. Передняя подвеска Волги ГАЗ-3111 с двумя рычагами и амортизаторными стойками концептуально близка передовым зарубежным конструкциям — например, фирмы Audi. При этом геометрия и детали были оригинальны.

4. При резко выросших ценах на газомоторное топливо установка недорогого метанового ГБО окупается примерно за 40–50 тысяч км пробега. А пропанового — еще быстрее, поскольку оборудование для него существенно дешевле.

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5. До появления серийной модели Panamera четырехдверные Porsche существовали только в виде прототипов, выпущенных в единичных экземплярах. Опросы потенциальных покупателей неизменно показывали, что спрос на «4 двери» низкий — вот компания и не спешила.

6. Чтобы запарковать Genesis GV80, нужно выйти, закрыть машину (двигатель не глушить) и нажать клавишу на ключе. С задачей, в целом, справляется… Правда, иногда встает на размеченную площадку по диагонали, а если рядом есть движение, прерывает процесс.

7. Гаражные умельцы, чтобы повысить проходимость легковушек, иногда заваривают дифференциал. По бездорожью автомобиль действительно пойдет увереннее — моменты на колесах ведущей оси станут распределяться пропорционально сцеплению шин с дорогой. Но при этом станет некомфортно (и даже опасно) ездить по асфальту.

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8. Тяговые батареи, используемые в электромобилях, проходят множество испытаний. Норматив по влагозащите требует, чтобы в батарею, погруженную в воду на глубину один метр, не попадало ни капли влаги в течение как минимум часа.

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