Новый корейский кроссовер: проверили на асфальте и на льду Байкала

Цена премиального Genesis GV80 в России — от 4 350 000 рублей. Для такой машины вроде и недорого. Но по мелочам ей кое-чего не хватает.

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Деньги считают все — даже покупатели премиума. Уже несколько моих знакомых — состоятельные люди с интересными коллекциями машин — для повседневной езды выбирают Genesis, пересаживаясь с Audi и Мерседесов. Дешевле и автомобиль, и его содержание. И по надежности Genesis вроде бы лучше. Кому охота тратить время на гарантийный ремонт?

И вот кроссовер Genesis GV80 — ­размером с BMW Х5, но по цене Х3. Базовая машина стоит 4 350 000 рублей, а самая дорогая — меньше семи миллионов.

Фары — крутые

Корейцы всеми способами хотят сделать Дженезисы выделяющимися. Сложно рассмотреть эмблему? Вот вам гигантская решетка радиатора, размером превосходящая ноздри BMW Х7.

Но лучше всего на узнаваемость будет играть двухэтажная оптика. Кстати, двойные фары не только круто выглядят, но и светят так же.

Интерьер — дерево и кожа

Жесткий пластик есть только вокруг шайбы селектора, да и тот не выглядит дешево. Палитра натуральных кожи и ясеня внушительная. Акустика Lexicon звучит прекрасно. Все это с двойными стеклами, тремя контурами уплотнений и прикрытым в проемах металлом рождает то самое чувство высокого класса. Может, и не восьмидесятого уровня, но очень близко.

Виртуальная приборная панель — с 3D-эффектом. Два датчика следят за взглядом водителя и формируют объемное изображение. Стереоэффект можно отключить. Перегреть дизель? Легко, если наглухо забить пакет радиаторов снегом, что с нами и случилось. Через минуту мотор остыл.

Интерьер скроен из качественных материалов. Это касается пластика, кожи и «шершавых» вставок из ясеня.

Вытянутый 15‑дюймовый «телевизор» медиасистемы — базовое оснащение, а комплектация влияет лишь на функционал. Штатная навигация не сошла с ума — я действительно стою посередине Байкала. В меню режимов движения Drive/Terrain Mode четыре дорожных и три внедорожных

Как едет

С трехлитровым дизелем GV80 разменивает первую сотню быстрее, чем за восемь секунд. Но вспоминаешь «паровоз» Х5, который с мотором того же объема и мощности вжимает в кресло, и понимаешь, что ­Дженезису есть куда тянуться.

У передних сидений большой диапазон регулировок, в том числе длины подушки и боковой поддержки. В топовых исполнениях — обивка из кожи Nappa. Было бы странно, если бы при таких габаритах на заднем ряду не хватило места. Для нашего рынка будут доступны не только пяти-, но и семиместные версии.

Или взять настройки ходовой. Машина едет правильно и понятно. Но Audi Q7 или Volvo XC90 делают это чище. Благороднее, если хотите. Это касается и управляемости, и плавности хода. Последнее особенно важно: всякая мелочь не растворяется в ходовой, как того ждешь от большого кроссовера. И это при том, что «мой» GV80 был обут в стандартные 20‑дюймовые колеса. Если поставить опционные 22‑дюймовые, будет еще жестче.

Оффроуд под силу?

Рядная дизельная «шестерка» мощностью 249 л.с. оптимальна по соотношению отдачи и расхода. Еще в гамме есть два бензиновых мотора: «четверка» в 2,5 литра и мощностью 249 л.с. и V6 3.5 мощностью 379 л.с. Оба с наддувом и у обоих комбинированная система впрыска. Помимо форсунок в коллекторе имеются форсунки в камере сгорания. Непосредственный впрыск подключается на высоких нагрузках.

За ходовую часть я всерьез переживал, когда пересекал замерзший Байкал. После ночного землетрясения образовались мощные трещины во льду, а сильная метель довела глубину снега до полуметра. Лопата, трос — все это было припасено. Но GV80 честно старался, пусть порою и на грани своих возможностей.

При всей своей элегантности он кое-что может и в сложных условиях: 210 мм под защитой двигателя (я проверил лазерной рулеткой) и дифференциал повышенного трения в заднем редукторе (начиная со средней комплектации) позволяют более-менее уверенно себя чувствовать в стандартных ситуациях.

А нестандартных было лишь две. Первая — когда перебирался через разломы льда. Кладешь деревянные аппарели — и по ним словно по мостику. А еще засел в глубоком снегу. Пришлось дергать. Ничего страшного, но если бы это был Range Rover Sport, трос не понадобился бы.

Подытожим

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«В среднем по больнице» Genesis очень неплох. Вне дорог он лучше, чем BMW Х5. Рулится приятнее Рейнджа. А если взглянуть на прайс, можно смело предположить, что продажи будут успешнее, чем у седанов Genesis.

***

Пока я писал этот материал, еще один друг пытал меня расспросами. Он всерьез думает сменить свой Range Rover на Genesis: когда есть возможность сэкономить пару миллионов, люди закрывают глаза на мелкие недочеты.

GV80 построен на новой «продольной» платформе М3. Передняя подвеска — стойки на двойных поперечных рычагах, сзади — многорычажка. В качестве упругих элементов только пружины.

Дешевле, чем BMW и Range Rover Но по мелочам везде чего-то не хватает

GENESIS GV80 3.0 D 2.5 T 3.5 T Длина / ширина / высота / база 4945 / 1975 / 1715 / 2955 мм Снаряженная/полная масса 2400 / 2940 кг 2305 / 2890 кг 2375 / 2960 кг Объем багажника (VDA) 727 л Максимальная скорость 220 км/ч 224 км/ч 240 км/ч Разгон 0–100 км/ч 7,5 с 7,5 с 5,5 с Двигатель дизельный, Р6, 24 клапана, 2996 см³; 183 кВт/249 л.с. при 3800 об/мин; 588 Н·м при 1500- 2750 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2497 см³; 183 кВт/ 249 л.с. при 5800 об/мин; 422 Н·м при 1650- 4000 об/мин бензиновый, V6, 24 клапана, 3470 см³; 279 кВт/379 л.с. при 5800 об/мин; 530 Н·м при

1300- 4500 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 80 л АИ-95 / 80 л АИ-95 / 80 л Расход топлива (смешанный режим) 8,8 л / 100 км 10,4 л / 100 км 11,7 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8

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