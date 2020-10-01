Genesis представил две новинки для России

Кроссовер GV80 и бизнес-седан G80 скоро поступят в продажу.

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GV80, который уже продается на некоторых рынках, стал первым кроссовером Genesis. Конкурировать он будет с премиальными автомобилями — например, с BMW X5 или Audi Q7, отличаясь от них умеренной ценой.

Что касается нового поколения бизнес-седана G80, то он остается альтернативой BMW 5-й серии или Audi A6.

Обе модели получили новейшие системы, среди которых активный круиз-контроль с машинным обучением, дистанционная парковка, автоматическое торможение при проезде перекрестков и система уклонения от встречного и попутного транспорта.

Машины также получили 12,3-дюймовые приборные панели с эффектом 3D, подвески с электронным управлением с функцией Road Preview, а кроссовер GV80 может также оснащаться системой активного шумоподавления.

Седан G80 и кроссовер GV80 в России будут оснащаться двумя бензиновыми двигателями. Агрегат объемом 2,5 литра имеет мощность 249 л.с. и 422 Нм. Другой мотор объемом 3,5 литра развивает мощность 379 л.с. и 530 Нм. Для кроссовера предусмотрен и турбодизельный двигатель мощностью 249 л.с.

Обе машины получили также 8-ступенчатый автомат и систему полного привода, 10 подушек безопасности, мультимедийную систему с 14,5-дюймовым экраном, камеру заднего вида и светодиодные фары и задние фонари.

Узнать об обновленном Genesis G70 вы можете здесь.

Фото: Genesis