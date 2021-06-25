9 пунктов, которые могут спасти вам жизнь

Аптечка — вот что точно должно быть с вами в дороге. Но как понять, насколько она полезна и универсальна? Все просто!

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Не стоит пренебрежительно относиться к тому, что лежит в вашей аптечке. Ведь она, прежде всего, не способ пройти техосмотр, как всерьез полагают многие, а реальный шанс на спасение здоровья и жизни. Ситуации на дороге возникают самые различные, и чтобы сгладить последствия самых неприятных из них, хорошо укомплектованная аптечка вам очень понадобится.

Помните, что все медикаменты имеют срок годности — который, кстати, сильно сокращается, если аптечка лежит на жаре, — поэтому регулярно инспектируйте аптечку и заменяйте просроченные таблетки новыми. А после покупки аптечки в магазине внимательно изучите содержимое и доукомплектуйте ее по необходимости компонентами из нижеследующего списка.

То, чем лично вы пользуетесь постоянно: ваши таблетки от головной боли или повышенного/пониженного давления. Гипотермический контейнер, становящийся холодным от удара. Хороший широкий лейкопластырь. Ножницы, которые способны его резать. Нитроглицерин — он нужен страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, действует быстро. Перекись водорода. Помимо обеззараживания она, в отличие от йода, останавливает кровь. Но-шпа в таблетках — как основное обезболивающее. Несколько шприцев и инъекционное обезболивающее — диклофенак или ксефокам — оно действует быстрее. Изотермическое покрывало — при холоде его прикладывают к телу серебряной стороной, при жаре — золотистой.

Подробно каждый из этих пунктов мы разбираем в материале «Что на самом деле должно лежать в каждой аптечке». И да, не секрет, что состав официальных автомобильных аптечек может серьезно различаться. В некоторых мало перевязочного материала. В других вместо самого ценного — жгута для остановки крови — какая-то ерунда. В общем, все как всегда, на совести производителя.

Но мы точно знаем аптечку, которой стоит доверять. Это наша фирменная аптечка под брендом «За рулем», такую можно найти в каждом Ашане и у других продавцов.