Что на самом деле должно лежать в каждой аптечке

В этом году проверяли аптечку? Скорее всего нет, а зря — мало ли что случится... Вот чего в ней обычно не хватает и что надо бы регулярно обновлять, но никто этого не делает.

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В аптечках советских времен лежала куча лекарств. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что хотя бы йодом или валидолом всегда мог воспользоваться самый далекий от медицины человек.

Плохо потому, что проку от этого валидола — не больше, чем от жвачки «Дирол» или конфет «Холодок». А знакомый всем йод, между прочим, кровь не останавливает — он только обеззараживает рану. И заработать с его помощью ожог — проще простого. А еще плохо то, что аптечка, как правило, лежала на солнцепеке, вследствие чего лекарства поумирали, что называется, на глазах.

Сегодня аптечка, в основном, представляет собой набор чего-то бумажно-марлевого, а потому уважения к ней — никакого. Бросил в багажник даже не открывая и позабыл на много лет… Между тем современный человек — существо хилое: об этом, в частности, говорит рост числа аптек в каждом районе. Такому водителю пускаться в дорогу без лекарств — не очень разумно.

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каждый должен возить то, что привык глотать дома. К абсолютно здоровым людям (а такие должны были где-то сохраниться) это, конечно же, не относится, но если речь идет о хронических заболеваниях, то весь дежурный набор таблеток лучше иметь при себе.

Что возить с собой? Мое мнение такое:И не в аптечке на солнцепеке, а в более укромном месте — в багажнике, бардачке , борсетке, рюкзаке... Я, к примеру, вожу с собой((скажем, спазмалгон) и ((например, капотен).

Что еще? Пригодится (3) гипотермический контейнер (это такая штуковина, которая становится холодной от удара). Обязательно нужен (4) хороший широкий лейкопластырь (я, честно говоря, вожу с собой изоленту, хотя одно другому не мешает…). От сердца должен помогать (5) нитроглицерин, который начинает действовать уже через пару минут после приема. Из универсальных средств стоит иметь с собой (6) традиционную но-шпу — ее можно принимать почти во всех случаях, когда что-то болит. Что касается (7) йода, то ему в помощь я бы добавил (8) перекись водорода, которая действительно останавливает кровь.

А если понадобится помочь другому? Не секрет, что инъекции гораздо эффективнее привычных нам таблеток. Эту аксиому подтвердит любой врач. Поэтому тем, кто лихо обращается со шприцами, имеет смысл возить с собой как сами шприцы, так и (9) инъекционное обезболивающее — скажем, диклофенак или ксефокам.

Изотермическое покрывало вполне уместится в стандартной аптечке, а воспользоваться им сможет любой «чайник».

Из универсальных нелекарственных «полезняшек» упомяну спасательное (10) изотермическое покрывало — эту недорогую штуковину просто необходимо возить с собой. Стоит копейки, умещается в стандартной аптечке. Для защиты от холода покрывало прикладывают серебряной стороной к телу, для спасения от жары — золотистой. Кому-то это покрывало сможет спасти жизнь: ведь многие пострадавшие в ДТП погибают от банального переохлаждения организма.

О плохом думать никому не хочется, но аварии на дорогах случаются каждый день. И если вы не умеете (или боитесь) делать уколы, то представьте, что рядом окажется врач, готовый помочь, а медикаментов при этом ни у кого нет… Что может быть глупее? Поэтому есть смысл рассчитывать на то, что аптечка должна помогать не только вам, но и любому человеку, оказавшемуся на месте ДТП.

Стоит помнить, что даже эластичные бинты и лейкопластыри имеют срок годности, а потому время от времени на них нужно посматривать. На жаре тот же пластырь превратится в бесполезную субстанцию. Кстати, не забудьте положить в аптечку (11) нормальные ножницы, которые действительно могут резать, а не мять.

Набрав в поездку все вышеперечисленное, все-таки будем помнить, что аптечка, даже самостоятельно и правильно заполненная, ориентирована только на оказание первой помощи. И если, к примеру, у пассажира заныл зуб, то маршрут следования придется (после таблетки-другой обезболивающего) перестроить в сторону дантиста…

Счастливого пути и хорошего самочувствия!

Фото: depositphotos.com