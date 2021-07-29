Чтобы предотвратить ржавление, рекомендую новые колесные диски перед установкой на автомобиль обработать антикоррозионным составом.
На обратную сторону дисков своего Логана малярной кисточкой наношу Мовиль, растопленный до жидкого состояния.
И еще два важных замечания:
- покрывать диски составами из аэрозольных баллончиков нежелательно: они жидкие и не создают пленку достаточной толщины.
- Мовиль губителен для резины, и при попадании его нужно сразу удалить.
Автор: О. Семенцов, г. Волгоград
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Фото: О. Семенцов