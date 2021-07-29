Лучше делать эту процедуру на новых колесах. И еще есть пара тонкостей.

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Чтобы предотвратить ржавление, рекомендую новые колесные диски перед установкой на автомобиль обработать антикоррозионным составом.

На обратную сторону дисков своего Логана малярной кисточкой наношу Мовиль, растопленный до жидкого состояния.

И еще два важных замечания:

покрывать диски составами из аэрозольных баллончиков нежелательно: они жидкие и не создают пленку достаточной толщины.

Мовиль губителен для резины, и при попадании его нужно сразу удалить.

Автор: О. Семенцов, г. Волгоград

Приз автору совета — набор ароматизаторов AIRLINE.

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Теперь всё видно! Защита боковых стекол от грязи — водосток лобового стекла.

Фото: О. Семенцов