Защищаем диски от коррозии — простой способ, но вспомнят не все — журнал За рулем

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Защищаем диски от коррозии — простой способ, но вспомнят не все

Лучше делать эту процедуру на новых колесах. И еще есть пара тонкостей.

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Чтобы предотвратить ржавление, рекомендую новые колесные диски перед установкой на автомобиль обработать антикоррозионным составом.

На обратную сторону дисков своего Логана малярной кисточкой наношу Мовиль, растопленный до жидкого состояния.

И еще два важных замечания:

  • покрывать диски составами из аэрозольных баллончиков нежелательно: они жидкие и не создают пленку достаточной толщины.
  • Мовиль губителен для резины, и при попадании его нужно сразу удалить.

Автор: О. Семенцов, г. Волгоград

Приз автору совета — набор ароматизаторов AIRLINE.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: О. Семенцов

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