3 заблуждения про колеса и шины: развенчали все

В давние времена любая опечатка в книге или оговорка диктора в эфире считались серьезным происшествием. Сегодня, к сожалению, всё перевернулось — в том числе и в технике.
Мы собрали ряд технических терминов, часто употребляемых не по значению. Иногда и на наших страницах проскакивает нечто подобное — для краткости или ради читабельности. И всё же давайте вместе будем стараться не повторять подобные «ляпы».
Колесо и диск
Самая распространенная неточность касается колесных дисков. Потому что таких деталей… вообще нет в природе! Правильное название — не диск, и даже не колесный диск, а колесо! Доказательства — в любом солидном документе: каталоге запасных частей ВАЗ, Техрегламенте ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», а также в ПДД! Шины там упомянуты, колеса тоже, а вот диски — нет!
Еще есть ГОСТ Р 52390–2005. Согласно нему, колесо — это «Вращающийся и передающий нагрузку узел (элемент), расположенный между шиной и ступицей». Обратите внимание — между! А то, что находится между ступицей и дорожным покрытием, называется «Колесо с шиной в сборе». Что касается диска, то он — не более чем часть целого: обычно колесо состоит из обода и диска. Чаще всего это одна деталь, но встречаются и разборные конструкции.
Шины и покрышки
А что находится между диско… простите — колесом и дорожным покрытием? Шины, конечно же. Или покрышки — как кому больше нравится. Но — опять неточность!
Изначально покрышка — это чехол из толстой резины, надеваемый на камеру автомобиля, велосипеда и т. п. Иными словами, камерная шина состояла из покрышки и камеры. Но с появлением бескамерных шин покрышка как отдельный элемент фактически перестала существовать. В общем, если машина современная, то она, скорее всего, обута в шины, а вот на камерных автомобилях из былых времен использовали покрышки.
Радиусы и диаметры
Еще одна распространенная «колесная глупость» касается радиусов. Если кто-то заводит речь про шины 15‑го или 17‑го радиуса, знайте: имеется в виду их посадочный диаметр! А злополучный символ R на боковине говорит только о том, что данная шина — радиальная. Поэтому надпись типа R17 сообщает, что перед нами радиальная шина с посадочным диаметром 17 дюймов.
- Эту мелочь никто не проверяет на шиномонтаже, и зря!
- Надо ли переплачивать за низкий профиль? Мы испытала четыре шины с разными посадочными размерами. Выводы — занимательные!
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