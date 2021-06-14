3 заблуждения про колеса и шины: развенчали все — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

3 заблуждения про колеса и шины: развенчали все

Эксперты «За рулем» собрали самые некорректные технические формулировки о том, что находится между дорогой и ступицей. Честно, они и сами порой называют шину покрышкой — но это только чтобы не повторяться.

В давние времена любая опечатка в книге или оговорка диктора в эфире считались серьезным происшествием. Сегодня, к сожалению, всё перевернулось — в том числе и в технике.

Мы собрали ряд технических терминов, часто употребляемых не по значению. Иногда и на наших страницах проскакивает нечто подобное — для краткости или ради читабельности. И всё же давайте вместе будем стараться не повторять подобные «ляпы».

Материалы по теме
Почему конгениально? Говорим о технике грамотноЗначки и буквы на шинах: расшифровка всех обозначений!Почему в коробке жидкость, а не масло?

Колесо и диск

Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Самая распространенная неточность касается колесных дисков. Потому что таких деталей… вообще нет в природе! Правильное название — не диск, и даже не колесный диск, а колесо! Доказательства — в любом солидном документе: каталоге запасных частей ВАЗ, Техрегламенте ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», а также в ПДД! Шины там упомянуты, колеса тоже, а вот диски — нет!

Еще есть ГОСТ Р 52390–2005. Согласно нему, колесо — это «Вращающийся и передающий нагрузку узел (элемент), расположенный между шиной и ступицей». Обратите внимание — между! А то, что находится между ступицей и дорожным покрытием, называется «Колесо с шиной в сборе». Что касается диска, то он — не более чем часть целого: обычно колесо состоит из обода и диска. Чаще всего это одна деталь, но встречаются и разборные конструкции.

Шины и покрышки

Материалы по теме
Гаражные мифы: зачем на шинах цветные полоски и точки?

А что находится между диско… простите — колесом и дорожным покрытием? Шины, конечно же. Или покрышки — как кому больше нравится. Но — опять неточность!

Изначально покрышка — это чехол из толстой резины, надеваемый на камеру автомобиля, велосипеда и т. п. Иными словами, камерная шина состояла из покрышки и камеры. Но с появлением бескамерных шин покрышка как отдельный элемент фактически перестала существовать. В общем, если машина современная, то она, скорее всего, обута в шины, а вот на камерных автомобилях из былых времен использовали покрышки.

Радиусы и диаметры

Материалы по теме
Вы неправильно накачиваете колеса! Есть секрет!

Еще одна распространенная «колесная глупость» касается радиусов. Если кто-то заводит речь про шины 15‑го или 17‑го радиуса, знайте: имеется в виду их посадочный диаметр! А злополучный символ R на боковине говорит только о том, что данная шина — радиальная. Поэтому надпись типа R17 сообщает, что перед нами радиальная шина с посадочным диамет­ром 17 дюймов.



Фото: Unsplach

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
136
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...