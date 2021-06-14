3 заблуждения про колеса и шины: развенчали все

Эксперты «За рулем» собрали самые некорректные технические формулировки о том, что находится между дорогой и ступицей. Честно, они и сами порой называют шину покрышкой — но это только чтобы не повторяться.

В давние времена любая опечатка в книге или оговорка диктора в эфире считались серьезным происшествием. Сегодня, к сожалению, всё перевернулось — в том числе и в технике.

Мы собрали ряд технических терминов, часто употребляемых не по значению. Иногда и на наших страницах проскакивает нечто подобное — для краткости или ради читабельности. И всё же давайте вместе будем стараться не повторять подобные «ляпы».

Колесо и диск

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Самая распространенная неточность касается колесных дисков. Потому что таких деталей… вообще нет в природе! Правильное название — не диск, и даже не колесный диск, а колесо! Доказательства — в любом солидном документе: каталоге запасных частей ВАЗ, Техрегламенте ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», а также в ПДД! Шины там упомянуты, колеса тоже, а вот диски — нет!

Еще есть ГОСТ Р 52390–2005. Согласно нему, колесо — это «Вращающийся и передающий нагрузку узел (элемент), расположенный между шиной и ступицей». Обратите внимание — между! А то, что находится между ступицей и дорожным покрытием, называется «Колесо с шиной в сборе». Что касается диска, то он — не более чем часть целого: обычно колесо состоит из обода и диска. Чаще всего это одна деталь, но встречаются и разборные конструкции.

Шины и покрышки

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