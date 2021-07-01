Обновленный Haval H9: 3 крутых плюса (и одна печаль)

По внешности Haval H9 обновился минимально, да и то не с точки зрения стиля. Из опций пропали омыватели фар и передние парктроники — на машинах для китайского рынка с переходом на диодную оптику от омывателей отказались, а датчики парковки поменяли на камеру заднего вида. У нас же «светодиодного» рестайлинга не предвидится, а жгуты проводов — общие с китайскими машинами.
Скорее всего, это обстоятельство целевую аудиторию Haval H9 потревожит мало: такие машины у нас берут не столько за «красивые глазки», сколько за ходовые качества, особенно на бездорожье. И вот в этом аспекте есть несколько важных обновлений.
Плюс №1. В максимальной комплектации появилась третья блокировка — передняя. Она работает по электромагнитному принципу. Промежуточных стадий нет: свободный или на 100% заблокированный дифф. А вот сзади — электронасос, позволяющий гибко регулировать степень блокировки. С таким арсеналом на бездорожье машина обещает массу веселья.
Плюс №2. Наконец-то перенастроили датчик крена кузова. Раньше он поднимал панику включением аварийной сигнализации чуть ли не в каждом вираже. Теперь такого нет.
Плюс №3. Функция «танкового» разворота: в повороте при включенной блокировке «центра» электроника подтормаживает заднее внутреннее колесо. Производитель утверждает, что радиус разворота уменьшается на метр.
Печаль. Все новшества — только для покупателей бензиновых машин. Потому что дизель (а его предпочитало около трети всех владельцев H9) в течение года выведут из российской гаммы моторов: Китай таких движков больше не делает.
Тем не менее наша прогулка на обновленном Haval H9 получилась очень интересной.
Тест-драйв Haval H9 2021 года вы найдете на страницах июльского номера «За рулем». Уже в продаже!
Заметка подготовлена по материалу «Период полурестайла» Кирилла Милешкина.
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