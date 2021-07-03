Популярные бизнес-седаны: какой из них быстрее разгоняется

Стильный корейский седан Kia K5 зашел на нашем рынке очень хорошо: в первом квартале 2021 года по продажам он переплюнул даже Camry! Но тойотовцы уже заготовили ответную меру - обновленную Camry. А мы устроили им очную ставку.

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Еще одним участником взяли Volkswagen Passat — он самый старший в нашей троице и уже растерял рыночные позиции, но объективно все еще очень крут.

В ходе тест-драйвов мы сравниваем автомобили по пятнадцати разным качествам, и одно из них — это разгонная динамика. Что же показали конкуренты в замерах разгона до сотни? Отметим, что Passat 2.0 TSI по мощности (190 л.с.) чуть уступает конкурентам, но мотор турбированный, и момента в нем больше, что дает очень убедительный разгон — по нашим замерам получилось 8,7 с.

А вот Camry по паспортному значению мощности лидер: в ходе модернизации 2,5-литровый атмосферник разогнали до 200 л.с., а 6-ступенчатый автомат заменили 8-ступенчатым. Однако принципиально быстрее это Camry не сделало — сотню она набирает за 9,5 секунды . Что до Kia К5, ее 2,5-литровый атмосферник развивает 194 л.с., и пока едешь в полпедали, кажется, то при необходимости можно пульнуть. Однако на деле запаса под педалью нет, и разгон до сотни занимает 9,8 с.

Разумеется, это лишь малая часть наших испытаний, и борьба в нашей таблице экспертных оценок шла буквально за каждую сотую балла.

Сравнительный тест-драйв Toyota Camry, Kia K5 и Volkswagen Passat читайте в июльском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Скорость реакции» Юрия Тимкина



