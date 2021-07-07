Сосед советует крутить мотор до отсечки. Эксперт все разъяснил

Спойлер: иногда надо. Но не всем водителям.

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Мнения на этот счет полярные. На форумах часто советуют никогда не превышать 2–3 тысячи оборотов, чтобы мотор проходил как можно дольше. На самом же деле «пенсионерский» стиль езды отнюдь не продлевает срок службы мотора, ведь остаются нагруженными детали кривошипно-шатунного механизма и велико давление поршня на стенку цилиндра. И все это в условиях, когда масляный насос имеет небольшую производительность. Это грозит быстрым протиранием антифрикционного слоя на вкладышах коленвала, да и на поршнях тоже. В итоге поршни начнут болтаться в цилиндрах, снизится эффективность работы поршневых колец, что приблизит капитальный ремонт двигателя.

Немало в интернете и приверженцев альтернативной точки зрения. Такие считают (и всем советуют) почаще крутить мотор до 5–6 тысяч, загоняя стрелку тахометра в «красную зону», потому что при высоких оборотах из ДВС удаляются нагар, гарь и кокс.

Как всегда, истина где-то посередине.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Рекомендации «крутить» мотор вполне обоснованны.

Если хотите, чтобы мотор проехал значительно больше, чем указано в гарантийных обязательствах, давайте ему жару. Двигатель нуждается в периодическом повышении оборотов для очистки камер сгорания и свечей зажигания от нагара. Большое количество отработавших газов, которое бывает только на высоких оборотах, полезно и для прочистки элементов турбокомпрессора. Ведь перепускной клапан или управляемый сопловой аппарат турбины (в зависимости от ее конструкции), не работают во всем диапазоне оборотов. О

А еще зимой двигатель зачастую эксплуатируется непрогретым. Это приводит к конденсации влаги в картере двигателя, которая смешивается с моторным маслом, ухудшая тем самым его смазывающие свойства. Таким моторам нужна «прожарка» масла, которая возможна в относительно теплый для зимы день и при движении автомобиля с большими оборотами и скоростью. При этом влага выпарится из масла практически бесследно.

Как «крутить» двигатель на больших оборотах правильно?

Ни в коем случае не на стоянке. Делать это нужно в хорошую сухую погоду на свободной прямой трассе. И ехать при высоких оборотах двигателя на протяжении хотя бы получаса, а лучше часа, при скорости порядка 100 км/ч на четвертой передаче (если коробка механическая).

На машине с автоматом следует выбрать ручной режим управления и переключиться на одну или две передачи ниже, а с вариатором — перевести селектор коробки в позицию ручного управления виртуальными передачами. Подбором передачи добиваемся работы двигателя на оборотах не ниже 5000 об/мин.

Да, расход топлива на этом отрезке пути резко вырастет, но чистка и продувка мотора того стоят.

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Таким образом, изредка раскручивать мотор до 5–6 тыс. оборотов все же стоит, но этот совет вовсе не для лихачей, которые и так часто перегружают мотор. Он для водителей, практикующих спокойный стиль езды, которые просто хотят продлить срок службы двигателя своего автомобиля.

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