817 слов в защиту китайских машин: аргументы знающего человека

Директор по маркетингу компании Changan хочет продать вам слона — в смысле, новый кроссовер. Поддержите нового автора!

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Очевидно, что очень многие люди, вне зависимости от пола, возраста и семейного положения, рано или поздно сталкиваются с тремя основными вопросами бытия:

Зачем мы приходим в этот мир?

Можно ли все-таки засунуть лампочку в рот?

Как выбрать автомобиль, чтобы потом не пожалеть?

Предположим, на первые два вопроса вы ответили и остается он — Самый Главный Вопрос.

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С вами Виктор Кобзев, директор по маркетингу. Уважаемая редакция «За рулем» дала мне возможность выступить перед вами с заметкой из серии «Несколько причин, почему стоит выбрать».

Для тех, кто не понял: сейчас речь пойдет про китайский автопром. Но не спешите закрывать страницу и сыпать проклятьями. Давайте вместе посмотрим на факты, а выводы каждый сделает сам.

3 удивительных факта про «китайцев»

Факт 1. Если верить статистике, в 2020 году в мире было продано 76,5 млн автомобилей. На Китай приходится более 25 млн штук — 33% от общего числа. Кстати, в год Changan производит более 2 млн автомобилей (на 30% больше всего автомобильного рынка России в прошлом году).

Вывод 1. Огромное количество выпускаемых автомобилей позволяет в короткие сроки выявить и «вылечить» детские болезни (так как процесс выявления подразумевает накопление статистики неисправностей). Кроме того, при таких масштабах адаптации и изменения внедряются гораздо быстрее.

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Факт 2. В современных китайских автомобилях не так много китайского. Например, модели Changan создаются в девяти исследовательских центрах в шести странах (Китай, Италия, Япония, Великобритания, США и Германия). Поставщиками являются лидеры мировой индустрии автокомпонентов: AISIN, BorgWarner, BOSCH, ZF, Valeo, Intel…

Вывод 2. Во всех современных автомобилях общего гораздо больше, чем кажется: используются одни и те же технологии, инженеры и дизайнеры переходят из компании в компанию, автокомпоненты разрабатывают и производят одни и те же поставщики... И Китай — не исключение. Если утрировать, то можно сказать, что в современных китайских автомобилях китайские — только деньги. А они, как известно, не пахнут.

Это четвертый кроссовер, который компания Changan привезла в Россию. Кузов нового CS55 рисовали итальянские дизайнеры, и получилось хорошо. Интерьер подкупает не только современной архитектурой, но и богатым оснащением.

Боковая камера — настоящее спасение от высоких бордюров. Приложение Easy Connection зеркалит экран смартфона и позволяет вывести на экран данные, например, с Яндекс.Навигатора.

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Факт 3. О надежности автомобиля можно судить по статистике поломок. К сожалению, мне не удалось ее отыскать. Косвенно судить можно по предлагаемому сроку гарантии и количеству дилерских центров, куда можно обратиться. Так вот, четыре из пяти китайских автопроизводителей предлагают пятилетнюю гарантию. По размеру совокупной дилерской сети в России в 2019 году китайцы занимали третье место (594 дилерских центров), уступая японцам (717) и европейцам (874), но опережая корейцев (435).

Вывод 3. Официальные дилеры китайских брендов давно перестали быть экзотикой и обладают географией покрытия, сопоставимой с остальными крупными брендами. А гарантия 5 лет (вместе с российским законодательством) — на страже ваших прав. Вполне себе основание для оптимистичного взгляда в будущее.

6 особенностей, которые мне нравятся

И сейчас я плавно перехожу к Changan и нашему компактному городскому кроссоверу CS35plus. Вот что мне в нем понравилось.

Салон меня откровенно удивил. И удивил приятно. Возможно, дело в подсознательных предубеждениях, но, открыв дверь, ты не видишь вычурность и крикливость. Ты видишь гармоничные сочетания, спокойные цвета, приятные фактуры материалов. Все, что должно быть мягким, — мягкое. Взгляд ни обо что не «спотыкается», даже контрастная строчка не выглядит нарочитым желанием казаться «богаче», а является штрихом, дополняющим общую картину.

Вам доводилось испытывать ощущение «игрушечности», беря в руки новый смартфон? У меня такое чувство возникло, когда, сев в машину, я нажал кнопку запуска двигателя и черная лакированная панель «ожила» — на ней проявились сенсорные кнопки управления климатической системой и мультимедийным центром. А странные выпуклости оказались сенсорными «крутилками» температуры и обдува.

Штатный автозапуск с брелока. Нет необходимости, рискуя гарантией, дополнительно приобретать охранную систему ради прогретого авто, когда надо зимним утром детей по школам-садикам развозить. Вроде, мелочь, но именно из мелочей и состоит наша жизнь.

Немного здорового прагматизма: 92-й бензин указан в руководстве по эксплуатации. Как ни крути, а при пробеге 15 000 в год 10% экономии — неплохое подспорье.

Можно долго спорить о плюсах и минусах разных типов автоматических коробок, поэтому я просто скажу, что тут мы имеем классический 6-ступенчатый автомат от AISIN (уважаемый японский производитель). В интернете можно найти информацию, что при должном уходе эти коробки могут проехать 300–350 тыс км без капремонта.

(уважаемый японский производитель). В интернете можно найти информацию, что при должном уходе эти коробки могут проехать 300–350 тыс км без капремонта. И напоследок вещь, которую нельзя потрогать, но без которой вы никогда не отдадите деньги за автомобиль: уверенность. Слово «уверенность» происходит от слова «вера», а чтобы верить, нужны факты. Есть такое международное автомобильное рейтинговое агентство JD Power . Так вот, по их мнению, этот автомобиль имеет достаточно высокое качество. Настолько высокое, что в 2020 году CS35plus получил высший бал в своем сегменте. Это к вопросу про пять лет гарантии.

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Безусловно, написанное выше — одно отдельно взятое мнение. Одно из многих… Многих, которые надо пропустить через собственный мозг.

Но при выборе авто важно не только слушать голос разума, но и прислушиваться к сердцу. Да, автомобиль — штука дорогая, и позволить себе выбирать только сердцем могут очень немногие из нас. Но все же при окончательном выборе авто вспомните: машина будет с вами не один год, день за днем… И если она вам не нравится, то вместо сотен и тысяч дней удовольствия от машины вы получите сотни и тысячи дней без удовольствия.

Ходите и пробуйте! Даешь тест-драйвы! Даже если не купите — сформируете собственное мнение, а ведь только ему и можно доверять))

Спасибо и удачи!