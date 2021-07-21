Тест лучшего (похоже) кроссовера, но мы нашли к чему придраться

Вот-вот начнутся продажи Kia Sportage пятого поколения. А это значит, что сейчас идеальное время для покупки четвертого (с приличной скидкой, конечно).

Материалы по теме Новый Kia Sportage: моторы, коробки и другие подробности

Kia Sportage неоднократно признавался одним из самых популярных кроссоверов мира, а у нас постоянно занимал (и занимает до сих пор) второе место по объему продаж после абсолютного бестселлера Kia Rio — притом что кроссовер намного дороже компактного седана.

В России таких автомобилей продали больше 100 000.

У нас на тесте Sportage в самой дорогой из существующих сегодня версий — Premium Black Edition.

Он просторный?

Несмотря на то, что Sportage часто относят к компактным кроссоверам, его вполне можно причислить и к среднеразмерным. Длина кузова — 4485 мм, колесная база — 2670 мм. По этим параметрам ближе всего соплатформенный Hyundai Tucson, а также Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V, Geely Atlas и многие другие популярные модели.

В салоне достаточно просторно, и не только спереди. Спинки задних сидений регулируются по углу наклона от 23° до 37°, а пол ниже, чем в третьем поколении Спортиджа, аж на 40 мм, так что пространства над головой хватает даже в версии с панорамной крышей.

А вот багажник мог бы быть и побольше. Его объем, по официальным данным, — 491 л (если сложить задние сиденья, то 1480 л). Для сравнения, у Toyota RAV4 — 542 л с поднятым полом и 580, если пол в нижнем положении.

Под полом у Sportage в «верхних» комплектациях GT Line и Premium Black Edition лежит не 16- и не 17-дюймовое запасное колесо «временного использования» (докатка), а 19-дюймовое, на литом диске с шиной 245/45 R19!

Кстати, багажник здесь с «интеллектуальной системой открывания», то есть «воздушной педалью». Жаль, эта опция есть только в самой дорогой комплектации.

Что с силовыми агрегатами?

Материалы по теме Лучший (пожалуй) кроссовер: тест по вашим вопросам

Для нашего рынка кроссоверу оставили только два бензиновых двигателя, но зато, что называется, проверенных временем. Это 2.0 MPI с распределенным впрыском топлива, развивающий 150 л.с. и 192 Нм, и работающий в паре как с 6-ступенчатым автоматом, так и с 6-ступенчатой же механикой. Привод передний или полный.

Двигатель 2.4 GDI с непосредственным впрыском топлива развивает 184 л.с. и 234 Нм. Он сочетается только с 6-ступенчатым автоматом и полным приводом. Такой силовой агрегат как раз на тестовой машине. Едет автомобиль в такой конфигурации очень неплохо, набирая 100 км/ч за 9,6 секунды.

Какой мотор лучше?

Базовый на 150 л.с., если вы передвигаетесь, в основном, по городу, и более мощный 184-сильный, если часто совершаете вылазки на природу, междугородные поездки. Все-таки 34 «лишних» силы придают дополнительную уверенность — и не только на асфальте, но и бездорожье, раз уж мы говорим о полноприводном кроссовере. К слову, разница в разгоне с места тоже заметна: полноприводная машина с автоматом и двигателем 2.0 проигрывает аналогичной версии 2.4 целых 2 секунды.

А расход топлива?

Материалы по теме 5 новых моделей Kia. Скоро в России

Разница в расходе топлива у «старшей» версии по сравнению с «младшей» не столь велика. Самая экономичная моноприводная версия Sportage 2.0, по паспортным данным, потребляет 7,9 литров. Обещанный расход топлива в смешанном цикле у 2,4-литровой версии с полным приводом — 8,7 литра на 100 км пути. Но в реальности едва ли меньше 10 литров (и это для полноприводного кроссовера тоже неплохо). Производитель допускает использование АИ-92, но лучше все-таки заправлять бак 95-м. Емкость топливного бака — 62 литра — отличный запас.

Как рулится, как тормозит?

Материалы по теме Топ-5 самых популярных кроссоверов этого лета

Управляется, как и положено семейному кроссоверу, без лишней остроты. Все настройки автомобиля скорее комфортные. Впрочем, подвеска первое время производит впечатление жестковатой, особенно если автомобиль на 19-дюймовых колесах. Так что желания гонять по разбитым дорогам не возникает.

Неожиданно приятно кроссовер себя ведет в поворотах, особенно ходовых — руль информативный, а машина очень послушна и чутко реагирует на поворот руля. Очевидно, система управления тягой в поворотах ATCC в Sportage стоит не зря и действительно помогает водителю. Тормозит хорошо, адекватно, особенно с увеличенными тормозными дисками в версии GT Line.

Автомат меняет передачи незаметно и вовремя. Ждать не приходится. Кстати, в версиях с автоматом есть селектор выбора режимов движения Drive Mode Select.

На легком бездорожье Kia Sportage держится молодцом за счет довольно мощного и тяговитого двигателя и возможности заблокировать межосевую муфту. Но клиренс в 182 мм (по заводским данным) и относительно короткоходная подвеска ограничивают возможности машины на бездорожье.

В городе удобно?

Материалы по теме Новый кроссовер от 1,19 млн: чем удивили китайцы

Обзорность для современного кроссовера хорошая. Во всех версиях есть задние парктроники, а в трех «верхних» — передние. Во всех, кроме двух начальных, стоит камера заднего вида с динамической разметкой. А в версии Premium Black Edition есть еще и парковочный ассистент наряду с целым комплексом электронных систем Drive Wise, повышающих безопасность движения и снижающих нагрузку на водителя. Для городских водителей предусмотрен даже интеллектуальный круиз-контроль, помощник движения в пробке SCC. Автомобиль самостоятельно способен поддерживать дистанцию до впереди идущего автомобиля, замедляться и разгоняться.

Также к группе помощников водителя можно отнести ассистенты при трогании в гору HAC и спуске с горы DBC и систему стабилизации прицепа TSC. В качестве тягача Sportage используют довольно часто.

Датчики дождя и света есть почти во всех версиях Kia Sportage. В пяти из восьми версий полностью светодиодные фары (светят отлично), в трех — светодиодные задние фонари.

Шумоизоляция в автомобиле неплохая. Шум не нервирует и не мешает разговору при любой скорости движения. А в тестовом автомобиле установлена еще и отличная аудиосистема JBL с 7 динамиками.

Замеры шума показали, что при езде в салоне достаточно тихо: 67 и 72 дБ — уровень большинства одноклассников. Примерно такие же значения, к примеру, показал кроссовер Skoda Kodiaq. А вот на стоянке (или во время остановок в пробке) Sportage заметно тише конкурентов. 46 дБ при работающем двигателе — рекордное значение.

Есть куда положить телефон?

В нижней части центральной консоли, под дисплеем мультимедийной системы и панелью двухзонного климат-контроля размещена специальная площадка для телефона. Рядом — USB-разъем для зарядки. В двух самых дорогих версиях есть система беспроводной зарядки.

Есть ли что-то, чего нет у конкурентов?

К «теплым опциям» относятся подогревы руля, передних и задних сидений, боковых зеркал. Далеко не у всех конкурентов есть и такой внушительный набор ассистентов водителя. И не все предлагают два пакета для персонификации автомобиля. В Sportage это GT Line (отделка салона красной прострочкой, усеченное снизу рулевое колесо, лепестки переключения передач на руле, металлические педали, отделка порога багажника нержавеющей сталью) и Black Edition (черные колесные диски, черные элементы внешней отделки, рейлинги, молдинги и эмблемы).

Для семьи годится?

Материалы по теме Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300

Один из лучших вариантов для семьи с одним или двумя детьми. Sportage и покупают в основном в качестве семейного (и единственного) автомобиля. За рулем будет удобно и мужу, и жене. Моя внешний вид автомобиля одобрила, многочисленные «навороты» оценила положительно, отметила простор заднего ряда, наличие USB-разъема для зарядки телефона и подогрева сидений.

На втором ряду есть, конечно, крепления для двух детских кресел ISOFIX. Спинки складываются в пропорции 60:40 в ровный пол. Вообще, у всей семьи от Kia Sportage самые положительные впечатления. Такой автомобиль нам бы подошел. Расставаться с ним после теста не хотелось.

Как российская сборка?

Kia Sportage производят на заводе «Автотор» в Калининграде (с 2016 года). Я внимательно осмотрел весь автомобиль и прислушивался-принюхивался к нему в движении, но никаких отклонений не обнаружил. Говорят, что «наш» Sportage по качеству ничем не уступает «родным» машинам, из южнокорейского Кванджу, или европейским, из словацкого города Жилина. Впрочем, меня это не удивляет, так как оборудование, технологии и контроль качества на всех этих заводах одинаковые.

Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.

Капот — 121 мкм

Крыло — 109 мкм

Порог/дверь — 110 мкм

Крышка багажника — 100 мкм

В целом, окраска у автомобиля ровная, а слой ЛКП не тоньше, чем у конкурентов.

Важно знать

Цены Kia Sportage

У Kia Sportage 8 основных комплектаций и 17 вариантов исполнения.

Модификация Уровень оснащения Цена, руб. 2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод Classic «Теплые опции» 1 814 900 Comfort 1 899 900 Luxe 1 949 900 Специальная серия Edition Plus 1 977 900 2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Механика | Передний привод Comfort 1 859 900 2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Механика | Полный привод Comfort 1 939 900 Luxe 1 989 900 2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод Comfort 1 979 900 Luxe 2 029 900 Специальная серия Edition Plus 2 057 900 Luxe + Black Edition 2 094 900 Prestige Black Edition 2 219 900 2.4 GDI, 184 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод Специальная серия Edition Plus 2 187 900 Luxe + Black Edition 2 224 900 Prestige Black Edition 2 349 900 GT Line 2 484 900 Premium Black Edition 2 594 900

Гарантия

Kia Russia предоставляет гарантию на 5 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) при условии соблюдения рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Габаритные размеры

Автомобиль Длина/ширина/высота/колесная база, мм Kia Sportage 4485–4495/1855/1645–1655/2670 Toyota RAV4 4600/1855/1685/2690 Volkswagen Tiguan 4509–4511/1839/1675/2678–2679

Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, класс 3, Кбм=1), руб. Транспортный налог (для Москвы), руб. Kia Sportage (184 л.с.) 23 300 9200

За те же деньги

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Toyota RAV4 в средних комплектациях стоит как «топовый» Kia Sportage, то же можно сказать о Volkswagen Tiguan. У нового Hyundai Tucson прайс-лист начинается примерно с той же цены, что у Kia Sportage, но версий и пакетов опций еще больше, так что и максимальная стоимость заметно выше.

На вторичном рынке за те же деньги можно найти все перечисленные кроссоверы в топовых комплектациях.

Нам нравится — оснащенность автомобиля, проверенная временем конструкция, гарантийные условия

Нам не нравится — жестковатая подвеска, почтенный возраст модели.