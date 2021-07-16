Во-первых, это красиво...
Разумеется, было много наивного, аляповатого, смешного. Как любая мода, автомобильная в Союзе возникала и утихала волнами. Еще в 1960-х безумно популярны стали оплетки на руль из некоего материала, напоминающего провода в цветной изоляции. Делали их, видимо, какие-то артели, поскольку продавали эту «красоту» в палатках на рынках.
Смысл в такой оплетке все-таки был. Рулевые колеса тогда были тонкими и скользкими. Но в основном, конечно, речь шла о красоте! Уже в 1970-х в моду стремительно вошли меховые чехлы на сиденья и «до кучи» — на руль. Но уж это точно был элемент престижа, как шуба.
Еще одна повальная мода — набалдашники на рычаг переключения передач, желательно с розочкой или иным цветочком. Вариация — ящерица под стеклом. Для полной гармонии перед ветровым стеклом должен был висеть какой-нибудь чертик.
Черная отделка, плетеные шторки и псевдохром
Молдинги, иногда даже самодельные, и другой блестящий дополнительный декор тоже распространились в 1970-х. Много на самых разных машинах, от Волги ГАЗ-24 до Запорожцев, было «птичек» — эмблем, снятых с багажников ГАЗ-21. Число таких «украшательств» росло по мере списания 21-х Волг.
Помимо блестящих клееных молдингов, в моду на рубеже 1980-х вошли и черные. Черная отделка вообще тогда была актуальной. В подражание виниловым крышам западных машин и экспортных Жигулей многие чернили крыши самостоятельно. Иногда, кстати, достаточно аккуратно.
К этому хорошо было прибавить противосолнечный козырек сверху ветрового стекла. Желательно с надписями Avtoexport, Rally, на худой конец — Sport.
Мода на шторки на заднее стекло возникла, вероятно, от начальственных Чаек и Волг, в которых таким образом оберегали руководителей от любопытных. На юге это хоть как-то было оправданно. Но потом вдруг размножились странные аляповатые разноцветные плетеные конструкции, а затем и совсем дикие пластиковые решетки загадочного назначения и сомнительной эстетики.