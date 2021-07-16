Не стоит называть все попытки советских граждан улучшить свои автомобили «колхозингом». Всяко, конечно, бывало. Но иногда народный тюнинг включал толковые и необходимые в те времена усовершенствования.

Во-первых, это красиво...

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Разумеется, было много наивного, аляповатого, смешного. Как любая мода, автомобильная в Союзе возникала и утихала волнами. Еще в 1960-х безумно популярны стали оплетки на руль из некоего материала, напоминающего провода в цветной изоляции. Делали их, видимо, какие-то артели, поскольку продавали эту «красоту» в палатках на рынках.

Типичные элементы салона начала 1970-х: оплетка на руль и цветочек на рычаг переключения передач.

Смысл в такой оплетке все-таки был. Рулевые колеса тогда были тонкими и скользкими. Но в основном, конечно, речь шла о красоте! Уже в 1970-х в моду стремительно вошли меховые чехлы на сиденья и «до кучи» — на руль. Но уж это точно был элемент престижа, как шуба.

Еще одна повальная мода — набалдашники на рычаг переключения передач, желательно с розочкой или иным цветочком. Вариация — ящерица под стеклом. Для полной гармонии перед ветровым стеклом должен был висеть какой-нибудь чертик.