10 примеров тюнинга из СССР — берегите глаза! — журнал За рулем

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10 примеров тюнинга из СССР — берегите глаза!

Не стоит называть все попытки советских граждан улучшить свои автомобили «колхозингом». Всяко, конечно, бывало. Но иногда народный тюнинг включал толковые и необходимые в те времена усовершенствования.

Во-первых, это красиво...

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Разумеется, было много наивного, аляповатого, смешного. Как любая мода, автомобильная в Союзе возникала и утихала волнами. Еще в 1960-х безумно популярны стали оплетки на руль из некоего материала, напоминающего провода в цветной изоляции. Делали их, видимо, какие-то артели, поскольку продавали эту «красоту» в палатках на рынках.

Типичные элементы салона начала 1970-х: оплетка на руль и цветочек на рычаг переключения передач.
Типичные элементы салона начала 1970-х: оплетка на руль и цветочек на рычаг переключения передач.

Смысл в такой оплетке все-таки был. Рулевые колеса тогда были тонкими и скользкими. Но в основном, конечно, речь шла о красоте! Уже в 1970-х в моду стремительно вошли меховые чехлы на сиденья и «до кучи» — на руль. Но уж это точно был элемент престижа, как шуба.

Еще одна повальная мода — набалдашники на рычаг переключения передач, желательно с розочкой или иным цветочком. Вариация — ящерица под стеклом. Для полной гармонии перед ветровым стеклом должен был висеть какой-нибудь чертик.

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Черная отделка, плетеные шторки и псевдохром

Молдинги, иногда даже самодельные, и другой блестящий дополнительный декор тоже распространились в 1970-х. Много на самых разных машинах, от Волги ГАЗ-24 до Запорожцев, было «птичек» — эмблем, снятых с багажников ГАЗ-21. Число таких «украшательств» росло по мере списания 21-х Волг.

На Победе щедрый набор блестящих декоративных элементов и передняя подвеска 21-й Волги.
На Победе щедрый набор блестящих декоративных элементов и передняя подвеска 21-й Волги.

ЗИС-110 с частично утраченным родным декором, зато с бампером от Чайки ГАЗ-13, жигулевскими подфарниками и богатом набором зеркал.
ЗИС-110 с частично утраченным родным декором, зато с бампером от Чайки ГАЗ-13, жигулевскими подфарниками и богатом набором зеркал.


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Помимо блестящих клееных молдингов, в моду на рубеже 1980-х вошли и черные. Черная отделка вообще тогда была актуальной. В подражание виниловым крышам западных машин и экспортных Жигулей многие чернили крыши самостоятельно. Иногда, кстати, достаточно аккуратно.

К этому хорошо было прибавить противосолнечный козырек сверху ветрового стекла. Желательно с надписями Avtoexport, Rally, на худой конец — Sport.


Странные, но очень модные в былые времена шторки.
Странные, но очень модные в былые времена шторки.

Полное собрание декоративных элементов разных эпох. Машину украшали явно не один год.
Полное собрание декоративных элементов разных эпох. Машину украшали явно не один год.

Мода на шторки на заднее стекло возникла, вероятно, от начальственных Чаек и Волг, в которых таким образом оберегали руководителей от любопытных. На юге это хоть как-то было оправданно. Но потом вдруг размножились странные аляповатые разноцветные плетеные конструкции, а затем и совсем дикие пластиковые решетки загадочного назначения и сомнительной эстетики.

Продолжение на следующей странице.

10 примеров тюнинга из СССР — берегите глаза!

Не стоит называть все попытки советских граждан улучшить свои автомобили «колхозингом». Всяко, конечно, бывало. Но иногда народный тюнинг включал толковые и необходимые в те времена усовершенствования.

10 примеров тюнинга из СССР — берегите глаза! — фото 126223610 примеров тюнинга из СССР — берегите глаза! — фото 126224010 примеров тюнинга из СССР — берегите глаза! — фото 126224310 примеров тюнинга из СССР — берегите глаза! — фото 126223510 примеров тюнинга из СССР — берегите глаза! — фото 126223710 примеров тюнинга из СССР — берегите глаза! — фото 126224410 примеров тюнинга из СССР — берегите глаза! — фото 126224510 примеров тюнинга из СССР — берегите глаза! — фото 126223910 примеров тюнинга из СССР — берегите глаза! — фото 126224210 примеров тюнинга из СССР — берегите глаза! — фото 126223810 примеров тюнинга из СССР — берегите глаза!
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