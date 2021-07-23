Новый Audi Q5 - с гибкими фонарями?! Мягкогибридность, новая медиасистема и крутая оптика - модернизированный Audi Q5 прибыл в Россию во всеоружии. Тест кроссоверов Qashqai и X-Trail с автопилотом: водитель (пока!) нужен Популярные модели Nissan теперь оснащают системами ProPILOT (полуавтопилот) и Nissan Connect Services (управление через смартфон). Правда, новые функции доступны лишь в топовых комплектациях. Opel Crossland: подробный разбор нового кроссовера Российский рынок теряет одну модель за другой, а тут - новинка! Причем рестайлинговый Crossland к нам пришел почти одновременно с Европой (вообще, модель выпускается с 2017 года).