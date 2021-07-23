Не пропустишь ДПС — останешься без прав. Типичное заблуждение — журнал За рулем

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Не пропустишь ДПС — останешься без прав. Типичное заблуждение

Водители пропускают машину ДПС просто, чтобы не связываться. Однако в ПДД прописаны четкие требования, когда нужно уступать автомобилям со спецсигналами. Сможете их назвать без подсказки?

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Машина ДПС объезжает пробку по обочине. Мигалки работают, но сирена выключена. Обязаны ли другие участники движения уступать ей дорогу?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

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Имеет ли преимущество машина ДПС перед автобусом и легковушкой?

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