Не пропустишь ДПС — останешься без прав. Типичное заблуждениеВодители пропускают машину ДПС просто, чтобы не связываться. Однако в ПДД прописаны четкие требования, когда нужно уступать автомобилям со спецсигналами. Сможете их назвать без подсказки? Материалы по теме Этот пункт ПДД не помнит половина водителей. Простейшая задача Машина ДПС объезжает пробку по обочине. Мигалки работают, но сирена выключена. Обязаны ли другие участники движения уступать ей дорогу? Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.Наше новое видеоKia EV6: электромобиль, который заряжает другихOpel Crossland: подробный разбор нового кроссовера92-й в турбомотор — так точно можно? Эксперт все объяснил15 июляИмеет ли преимущество машина ДПС перед автобусом и легковушкой? 1. Нет 2. Да 3. Да, перед легковушкой, выезжающей со второстепенной дороги 4. Да, перед автобусом, поворачивающим налевоПроголосоватьСтраницы12 Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем на Яндекс.ДзенКонсультантБезопасность«За рулем» 3723.07.2021Поделиться: Оцените материал0:0