Эти кроссоверы рекомендуют сами владельцы

В лидерах легендарная вазовская Нива.

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Специалисты агентства «Автостат» провели перепись новых кроссоверов и внедорожников, которые были реализованы за первое полугодие 2021 года. Выяснилось, что за данный период в нашей стране удалось продать 400 000 паркетников, что соответствует примерно половине российского рынка легковых автомобилей — доля достигает значительных 49,2%.

На основе имеющейся информации эксперты решили составить список самых популярных моделей сегмента SUV. Не лишним будет напомнить о том, что львиную долю рынка также занимают и автомобили В-класса, где в тройку лидеров входят Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio. В первую очередь эти модели выбирают из-за удачного соотношения «цена-качество-оснащение».

Что касается сегмента SUV — самого крупного в России, то автомобилисты ценят кроссоверы и внедорожники за их высокую проходимость и внушительные габариты.

Итак, наиболее привлекательными в глазах российских автовладельцев являются Hyundai Creta, Lada Niva и Renault Duster.

Бестселлер Hyundai Creta удерживает лидерство в сегменте SUV пятый год подряд — продажи модели по итогам 6 месяцев составили 38,8 тысяч штук. На долю корейского кроссовера приходится 42,6% всего объема реализации продукции марки. Второе место в рейтинге занимает L ada Niva. Справедливости ради скажем, что семейство включает в себя Niva Legend и Lada Niva Travel — суммарные продажи внедорожников в 1-м полугодии достигли 30,1 тыс. штук. И это только 15% всех реализованных моделей марки. Замыкает тройку лидеров французский кроссовер Renault Duster (19,7 тыс. штук, 28,1%).

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Причем Creta и Duster недавно сменили поколения, Lada Niva Legend обновилась в прошлом году, а Lada Niva Travel с измененным дизайном вышла в начале нынешнего года.

Также лучше всего у нас продаются Toyota RAV4 (19,1 тыс. шт., 40,9%), Volkswagen Tiguan (18,9 тыс. шт., 37,3%), Kia Sportage (14,4 тыс. шт., 13,3%). В топ-10 также попали чешские Skoda Karoq (11,3 тыс. шт., 21,5%) и Skoda Kodiaq (11,2 тыс. шт., 21,3%), Renault Kaptur (10,1 тыс. шт., 14,5%), Nissan Qashqai (9,6 тыс. шт., 38,1%).

Выходит, что продажи почти всех моделей SUV, попавших в рейтинг, за январь-июнь 2021 года преодолели отметку в 10 тысяч экземпляров. Исключение составил японский кроссовер Nissan Qashqai — он единственный продемонстрировал отрицательную динамику (-6,1%). А Skoda Karoq, напротив, — показывает наибольший рост (128,2%).

Фото: АВТОВАЗ и «Автостат»