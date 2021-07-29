Не важно, какой у вас кредит: потребительский или на покупку авто. Если не справляетесь с обязательствами по выплате, главное — не прятаться и как можно раньше заявить банку о неспособности платить. В таком случае будет возможность решить проблему с минимальными потерями.

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Если у вас есть кредит(ы), а денег на погашение не хватает, необходимо принять предупредительные меры.

Юлия Ведяшева, управляющий партнер юридической компании «Невский»:

Предложите кредитным организациям рассмотреть вашу финансовую ситуацию и найти решение проблемы. Кредитные организации могут предложить вам несколько вариантов:

1. Кредитные каникулы

Если проблемы с деньгами временные, можно попросить банк отложить на несколько месяцев выплату задолженности. У каждого банка, конечно, свои условия. Иногда даже не требуется подтверждать снижение дохода, но это скорее исключение. Как правило, документы об этом все-таки нужны. Обычно период не превышает шесть месяцев. Часто кроме освобождения от выплат на этот срок предусмотрено и снижение их размера.

У каникул есть «подводные камни»:

За сам факт предоставления отсрочки банк может начислить комиссию , которая попадет в график платежей, но может не броситься вам в глаза.

, которая попадет в график платежей, но может не броситься вам в глаза. Пропущенные платежи увеличивают срок кредита . Выплачивать их придется после окончания предыдущего графика платежей.

. Выплачивать их придется после окончания предыдущего графика платежей. Могут быть начислены дополнительные проценты на те платежи, которые были пропущены. Об этих пунктах нужно узнавать сразу при подаче заявления, чтобы они не стали сюрпризом.

2. Реструктуризация долга

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При этом банк увеличивает срок кредитования и за счет этого уменьшает размер ежемесячного платежа. Новый договор при реструктуризации не оформляется, просто меняются условия действующего. Кроме увеличения срока (самый частый вариант), при котором банк получит больше процентов, иногда встречается и уменьшение процентной ставки. Такой вариант для банка менее выгоден, зато нет перспективы безнадежной задолженности и передачи ее коллекторам. Да и судиться не потребуется.

3. Новый кредит

Выдается он наличными тем же банком, но на новых условиях, в счет погашения старого. По сути, это рефинансирование. В этом случае оформляется новый договор. Если до полного погашения кредита уже остается немного времени, платеж по новому кредиту, сумма которого составит остаток предыдущего долга, конечно, станет меньше, так как срок удлинится. Но при этом и процентов придется заплатить больше, чем если бы заемщик продолжал платить старый кредит. Иногда рефинансирование используют, чтобы просто платить вместо нескольких кредитов один, за которым проще следить.

4. Перекредитование другим банком

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Такое рефинансирование, по сути, мало чем отличается от предыдущего, просто вместе с заключением нового договора заемщик еще и меняет банк. Опять же, если его устраивает уменьшение платежа ценой увеличения общей суммы выплаченных денег, то никто не запрещает сделать именно так.

ВАЖНО! Заявление о невозможности платить отправляйте в банк сразу, как только чувствуете, что ваше финансовое положение не позволит рассчитаться с долгами.

Банк более заинтересован взаимодействовать с вами, чем судиться. В заявлении укажите причины возникновения финансовых трудностей и предоставьте желаемый график платежей. Таким образом, если банк рассмотрит заявление и вынесет положительное решение, то у вас будет время и возможность исправить сложившуюся финансовую ситуацию.

Банкротство

Допустим, вы допустили просрочки по кредитам и понимаете, что не сможете оплатить задолженность. На сегодняшний день в законе предусмотрен механизм банкротства физических лиц. В этом случае арбитражный суд признает, что гражданин не способен исполнять финансовые обязательства перед кредиторами.

Услугой банкротства могут воспользоваться физические лица и ИП с суммой долга от 500 000 рублей и с просрочкой от трех месяцев. Но гражданин вправе не дожидаться наступления этих двух обстоятельств, если предвидит возможность банкротства при наличии соответствующих условий. То есть подать заявление о банкротстве можно и при меньшей сумме долга, например 200 000 или 300 000 рублей. Инициаторами могут также выступить кредиторы или уполномоченный орган (Федеральная налоговая служба).

Однако к процедуре банкротства нужно относиться внимательнее, поскольку имеется множество важных аспектов. Например, при рассмотрении дела могут быть применены: реструктуризация долгов, реализация имущества должника или мировое соглашение. А когда гражданина признали банкротом, ограничиваются его права занимать определенные должности, управлять юридическим лицом и заключать договоры займа.

Для выбора наиболее выгодной схемы банкротства, подготовки и подачи необходимых документов в судебные инстанции необходимо получить консультацию юриста по всем сопутствующим вопросам.

Какой бы сложной ни была ситуация, решение вопроса, как правило, найти можно. Важно только желание заемщика его решить, подкрепленное соответствующим заявлением. Тогда есть все шансы на удачный компромисс.

Фото: «За рулем» и Depositphotos