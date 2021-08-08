Самый смешной грузовик: его прозвали «Чижик-пыжик»

В начале 70‑х на Тульском машиностроительном заводе создали грузовой микроавтомобиль ТГК‑250 «Чиж».

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Необычным в тульском «Чиже» было всё: передний привод, реечный рулевой механизм, стеклопластиковый кузов, расположенный справа от водителя силовой агрегат, сближенные задние колеса, боковые двери грузового отсека... Моторчик от мотороллера мощностью 18 л.с. должен был таскать до 500 кг груза.

Забавная машинка, как водится, понравилась всем, но до промышленного производства не доехала.

ТГК‑250 «Чиж» отличался очень малым радиусом поворота (3,9 м), вместительным грузовым отсеком (2,7 м3) и малой сухой массой (380 кг).

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В публикации журнала «За рулем», посвященной «Чижу», приведены технические данные машинки: количество мест — 1; грузоподъемность — 500 кг; двигатель: тип — двухтактный, воздушного охлаждения, число цилиндров — 1, рабочий объем — 247 см3, мощность — 18 л. с./13 кВт при 5250 об/мин; количество передач — 4; размер шин — 4,00–10; длина — 3200 мм; ширина — 1350 мм; высота — 1500 мм; база — 1940 мм; колея колес: передних — 1200 мм, задних — 400 мм; масса в снаряженном состоянии — 412 кг; наибольшая скорость — 65 км/ч; эксплуатационный расход топлива — 6 л/100 км.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, неизвестная версия Жигулей.

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Фото: из архива автора