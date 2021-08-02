Мобильное приложение Autodoc: быстро, удобно, функционально

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Autodoc — так называется мобильное приложение, число скачиваний которого достигло рекордных показателей, превысив отметку в 1 млн в магазине Play Market (для операционной системы Android) и свыше 300 тыс. в магазине App Store.

Autodoc.ru является одним из ведущих российских маркетплейсов по онлайн-продаже автомобильных запчастей, и рост числа скачиваний его мобильного приложения связан с ростом популярности электронной коммерции в том числе в сфере продаж товаров для обслуживания автомобилей.

«Только за последний год интернет-продажи Autodoc . ru в крупных городах выросли на 40–50%, и все больше наших клиентов предпочитают делать покупки с помощью нашего мобильного приложения, которое отличается рядом уникальных для рынка функций», — говорит Владислав Соловьев, президент Autodoc . ru .

В последнее время онлайн-сервисы с помощью мобильных приложений на рынке услуг для автомобилей развивают многие компании. Например, популярный сервис Auto.ru с помощью своего приложения предлагает купить и продать автомобиль, Avito — просмотреть частные объявления в том числе по автомобильной тематике, приложение «Автотека» позволяет проверить автомобиль по VIN—коду и госномеру, «Дром База» — предлагает поиск шин, дисков, спецтехники, а приложение Carro специализируется на поиске подержанных запчастей с так называемых «авторазборок».

По признанию участников рынка, а также пользователей, Autodoc на сегодняшний день является лучшим мобильным приложением на рынке услуг подбора и онлайн-покупки автомобильных товаров. Его уникальность заключается в удобстве пользования, а также в наличии удобных инструментов подбора нужного товара. Начать с того, что необходимые товары в приложении можно искать в каталогах 12 типов — это, например, раздел оригинальных запчастей, каталог неоригинальных деталей TecDoc. Отдельные каталоги предлагаются для поиска расходных материалов для технического обслуживания авто, для поиска шин и дисков, аксессуаров, автохимии и косметики. Есть и разделы поиска инструментов, а также каталог товаров для дома и сувенирной продукции.

Прайс-листы маркетплейса Autodoc.ru включают в себя более 200 млн предложений по 22 млн наименованиям 3 тыс. торговых марок. Поиск нужного товара в этом огромном объеме информации удобно структурирован так, что даже незначительную деталь на редкий автомобиль можно найти за считаные минуты. Это можно сделать в любом из каталогов по VIN—коду автомобиля или по году его выпуска, названию марки, модели, модификации. Чтобы каждый раз не вносить эти данные, у зарегистрированного пользователя есть возможность зафиксировать их в разделе «Гараж», куда можно добавлять автомобили, для которых предполагается покупать запчасти.

Выбранные запчасти можно добавить в раздел «Избранное» или же положить их в «Корзину», из которой можно оформлять заказ. Важный момент — через приложение есть возможность получить квалифицированную консультация специалиста магазина, найти телефон и другие контакты своего персонального менеджера. В отдельном разделе расположена вся информация о сделанных заказах, также видно, когда он готов к выдаче. Во вкладке «Баланс» в удобном виде доступны данные о состоянии счета, а также о предлагаемых скидках и бонусах. Тем, кому важно видеть историю потраченных средств, во вкладке «Обороты» наглядно увидят историю покупок.

Приложение Autodoc автоматически определяет ближайшие адреса магазинов, где заказ можно забрать, и время их работы. А для получения покупки в приложении предусмотрено наличие штрих-кода, который можно предъявить менеджеру, что существенно ускорит выдачу заказа. Существенно сэкономить можно с помощью раздела «Акции», где размещена информация о порой существенных скидках или кэшбеках. Раздел «Автодок Club» в свою очередь посвящен общению: здесь можно поделиться интересной информацией с другими пользователями, познакомится с лентой новостей от других пользователей и от представителей компании. Таким образом мобильное приложение Autodoc способно превратить покупку запчастей онлайн из долгой и порой мучительной процедуры в быстрый и удобный процесс, разобраться в тонкостях которого могут даже неискушенные автовладельцы.