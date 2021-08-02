Ситуацию разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

С друзьями катались на квадроциклах, взятых напрокат, и попались в «лапы» ДПС. Предложили «продуться», мы отказались, в итоге всех лишили прав. Самое возмутительное, что лишили прав не только на квадрик, но и обычных. Где логика? И имеет ли право ГИБДД останавливать тракторы, к которым формально относятся квадроциклы?

Павел Быковский, Московская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Госавтоинспекция, как профильная служба полиции, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3‑ФЗ «О полиции» осуществляет государственный контроль (надзор) за соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Если вы с друзьями участвовали в дорожном движении, то есть передвигались на транспортном средстве в пределах дорог общего пользования (в том числе грунтовых, лесных и пр.) , то сомнений в наличии у сотрудников полномочий по остановке транспортных средств и документированию административных правонарушений нет.

Что касается одновременного лишения права управления не только квадроциклом, но и транспортными средствами, предназначенными для движения по дорогам общего пользования, то данный подход вытекает из примечания к статье 12.1 КоАП РФ, которое распространяет положения главы 12, включая отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (статья 12.26), на обе эти группы транспортных средств.

Фото: «За рулем» и Depositphotos