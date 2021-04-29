Суд разрешил суммировать сроки лишения прав за пьяное вождение

Конституционный суд (КС) признал законным сложение сроков лишения права на управление транспортными средствами водителей, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения и не нарушающими их конституционных прав. Об этом говорится в определении суда.
Рассматривалось дело в отношении злостного нарушителя ПДД. В 2013 году его несколько раз подряд лишали прав за нетрезвое вождение. В итоге общий срок всех назначенных ему наказаний составил 7,5 лет и истек в июле 2020 года. В сентябре 2020 года он снова сел нетрезвым за руль в нетрезвом виде, и, поскольку еще не прошел год с момента окончания исполнения наказания за аналогичные правонарушения. К тому времени законодательство изменилосьось, и его обвинили уже по уголовной, а не административной статье УК РФ «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Однако районный суд решил, что в данном уголовном деле подлежит применению часть 3 статьи 32.7 КоАП РФ, но усомнился в ее конституционности. Соответствует ли Конституции ч. 3 ст. 32.7 КоАП, ведь она позволяет сделать административное наказание более суровым, чем уголовное, так как в административном не предусмотрен предельный срок лишения прав.
Конституционный Суд РФ подтвердил правомерность суммирования сроков лишения прав за вождение в состоянии опьянения и в своем ответе указал, что более строгое наказание, указанное в Кодексе об административных правонарушениях, не свидетельствует о нарушении конституционных принципов и норм, тем более что строгость таких правил компенсируют более мягкие последствия привлечения к административной ответственности в сравнении с уголовной.
- Госдума собирается ужесточить наказание за пьяное вождение.
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