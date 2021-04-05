Госдума ужесточит наказание за пьяное вождение

Это коснется только рецидивистов с уголовным прошлым, для них увеличат сроки лишения свободы и размеры штрафа.

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В России много случаев, когда водители и во второй, и в третий раз садятся за руль в нетрезвом состоянии. Поэтому правительство решило установить более строгое наказание за управление в состоянии опьянения автомобилем либо другим транспортным средством лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления.

Для этого в статью 264.1 Уголовного кодекса после всех процедур одобрения добавят вторую часть. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

Срок лишения свободы предлагается установить до 3 лет взамен прописанных в настоящее время 2 лет, а размер штрафа — от 300 тыс. до 500 тыс. вместо нынешних 200–300 тыс. рублей. Также предлагается исключить наказание в виде обязательных работ и дополнить статью исправительными работами на срок до 2 лет. Напомним, обязательные работы осужденный выполняет в свободное от работы и учебы время, а принудительные работы заключаются в привлечении к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.

Также предлагают увеличить дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 6 лет взамен установленных сейчас 3 лет.

По второй части будут судить и тех, кто до этого привлекался за совершение ДТП в нетрезвом виде, в котором получили тяжкие ранения или погибли люди.

Сейчас, если водитель впервые попался за рулем в нетрезвом виде или отказался от медосвидетельствования, его лишают прав на срок от 1,5 до 2 лет со штрафом 30 тысяч рублей по Административному кодексу. За повторное нетрезвое вождение его уже судят по уголовной статье, предусматривающей от штрафа 200 тысяч рублей до реального срока заключения до 2 лет. Однако на практике реальные сроки дают редко, суд обычно ограничивается условным наказанием.

Также ранее предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителей.

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