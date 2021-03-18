Пьяные водители отдадут машины государству

Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, а его авторы надеются на поддержку МВД.

Водители, попавшиеся за рулем в нетрезвом виде не в первый раз, а также дебютанты, по чьей вине произошла авария, останутся без автомобилей — их предлагается конфисковывать. Подобное наказание предлагается уже не первый раз. Теперь за конфискацию выступает госсобрание Башкирии.

Законопроект подразумевает поправки к статье 104.1 УК РФ «Конфискация имущества»: добавляется возможность изъятия имущества у людей, привлекающихся по статьям 264 и 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть одного или нескольких людей). При этом предлагается оговорка, что если автомобиль был похищен, то конфисковывать его не будут.

Депутаты ссылаются на то, что конфискация машин у пьяных водителей практикуется сегодня во многих странах, пишет «Коммерсантъ». Например, во Франции, Литве, Швейцарии и Белоруссии.

«За рулем» уже давно выступает за конфискацию автомобилей у пьяных водителей и за применение к ним других жестких мер наказания. Нас в этом поддерживает большинство читателей. Но закон должен быть продуман, чтобы из-за жесткого ограничения «0 промилле» транспортных средств не лишались невиновные.

Госсобрание Башкирии надеется на поддержку МВД, которое ранее уже выступало с подобной инициативой.

Фото: Владимир Смирнов / ИТАР-ТАСС