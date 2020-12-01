Алкозамок? Нет, нам нужен способ пожестче!

У нас вновь обсуждают установку алкозамков на автомобили. Между тем есть более радикальный способ — конфискация транспорта у пьяных водителей.

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В прошлом году в Великобритании в пьяных ДТП погибло около 240 человек, что вызвало бурную ­дискуссию в обществе — после 170 погибших в 2015 году (что тогда считали достижением) трагическая кривая вновь идет вверх. Британский парламент собирается ужесточить наказание для пьяных водителей за ДТП со смертельным исходом. Действующий максимальный срок за такие аварии — 14 лет, но в начале следующего года палата общин может одобрить поправку в закон о пожизненном заключении.

У нас пару лет назад ответственность водителей тоже ужесточили — до 12 лет тюрьмы за пьяное ДТП со смертельным исходом. Но по-настоящему жестко наказывают лишь малую часть виновников таких аварий — в этом смысле Михаилу Ефремову явно не повезло, он получил практически максимальный срок (8 лет, которые после апелляции превратились в 7,5).

Поскольку наказывают не всех и не на всю катушку, пьяных ДТП по-прежнему много, а смертность в них не падает несколько лет. В Британии на 80 миллионов жителей — 240 погибших, и это повергает островитян в шок, а в России со 140 миллионами жителей — 4314 погибших в пьяных ДТП в 2019 году.

А мы всерьез обсуждаем установку на автомобили алкозамков! Многие считают их серьезным инструментом борьбы с пьяным вождением, а производители алкозамков спят и видят, как за наш с вами счет будут оснащать такими замками все машины. И приводят в качестве аргумента западный опыт: в обновленном регламенте ЕС по правилам безопасности дорожного движения указано наличие с 2022 года во всех машинах интерфейса для установки алкозамков (то есть не самих замков, а «алкоподготовки»).

А как в Европе?

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В Европе постепенно распространяется практика замены лишения водительского удостоверения на добровольную установку алкозамка. Это когда впервые задержанный за рулем «по пьянке» человек раскаялся, осознал и готов раскошелиться на установку алкозамка — лишь бы ему оставили водительское удостоверение. Машину с установленным алкозамком надо ежемесячно предоставлять на проверку — это тоже расходы. Через определенное время алкозамок могут снять. Но если телеметрия обнаружит, что находящийся под наблюдением водитель пытался обмануть алкозамок и запускал двигатель будучи в состоянии опьянения, первоначальное наказание будет применено в сочетании с ещё более жесткими санкциями (штрафами).

В Европе это называют реабилитацией нарушителей. ­В Швеции для таких нарушителей каждый год устанавливают по три тысячи алкозамков, в Бельгии — по 750, в Финляндии — по 450.

Сработает ли в России алкозамок?

Перекладывая европейский опыт на российские реалии, легко предположить, что наш народ даже с «реабилитационным» алкозамком найдет способ ездить подшофе. Свой автомобиль не завести? Поеду на машине жены. На каршеринге. Не поймают!

Мысль устанавливать за наш счет алкозамки на все машины (по аналогии с ЭРОЙ-ГЛОНАСС) кажется чрезмерно навязчивой и финансово‑зависимой от производителей подобной техники. Ставьте такие замки на каршеринг, на школьные автобусы, на коммерческий транспорт. Но причем здесь частные легковушки? Есть же люди, которые вовсе не пьют, — почему они должны платить за это?

Что нужно сделать?

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На мой взгляд, самый действенный способ — конфискация транспорта у пьяных водителей. У всех, без разбора. Даже если машина, автобус или мотоцикл принадлежит третьим лицам. Отберут тысячу-другую машин — и владельцы будут думать, кому доверять свой транспорт, а кому нет. И никто не мешает выставить алководителю регрессный иск за изъятую машину: нарушил — расплачивайся! Каждый должен понимать, что за пьяную езду может лишиться не только прав, но и нескольких миллионов рублей.

Если мое предложение покажется чрезмерно жестким, изучите опыт Китая: там за пьяное ДТП со смертельным исходом приговаривают к высшей мере наказания — расстрелу. И даже пожизненное лишение свободы (как хотят в Британии) выглядит куда более жестким шагом, нежели изъятие транспорта у тех, кто в грош не ставит жизнь других людей.