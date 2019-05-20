МВД предлагает изымать автомобили у пьяных водителей

МВД направило в правительство предложение закрепить на законодательном уровне возможность конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения. Кроме того, предлагается усилить ответственность за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения, сообщает ТАСС ответ МВД на запрос агентства.
Ранее на совещании президента РФ с членами правительства глава МВД Владимир Колокольцев отмечал, что ведомство готовит ряд серьезных предложений, направленных на снижение смертности на дорогах. Речь шла о комплексе мер, сейчас уже вырисовываются отдельные детали.
Любопытно, что ранее с таким же предложением — конфисковывать автотранспорт у пьяных водителей, попавших в ДТП, выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Причем независимо от того, есть или нет при этом жертвы.
Кстати, в соседней Белоруссии при повторном в течение года управлении автомобилем нетрезвым водителем транспортные средства конфисковывают, в том числе машины, не принадлежащие самому пьяному водителю. Причем эта норма распространяется не только на белорусских, но и на иностранных граждан, в том числе и россиян.
- Конфисковывать машины у пьяных водителей предлагал и депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Но лишь в том случае, если водитель повторно в течение года попался пьяным за рулем.
- Дело в том, что фактически автомобили пьяных водителей это орудия преступления и подпадая под пункт «г» статьи 264.1 УК о конфискации, не могут быть отобраны согласно постановлению № 25 Пленума Верховного суда РФ от 25 декабря 2008 года. А это значит, что пьяные водители продолжат и дальше совершать «преступления» этими «орудиями».
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