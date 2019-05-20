МВД предлагает изымать автомобили у пьяных водителей

Авито и Дром.ру против Авто.ру: ФАС нарушений не обнаружила

Авито и Дром.ру в начале года пожаловались в ФАС на неразрешенное копирование объявлений с их сайтов. Антимонопольная служба долго разбиралась и, наконец, вынесла свой вердикт.