Депутат хочет конфисковывать машины у пьяных водителей

Речь о тех автомобилистах, кто повторно в течение года попался пьяным за рулем.

С инициативой изымать в пользу государства автомобили у водителей-рецидивистов на этот раз выступил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Об этом он написал на своей страничке в Фейсбуке:

«Убеждаюсь в необходимости перенять опыт Белоруссии. Там, если водитель повторно в течение года попался пьяным, то автомобиль (независимо от того, кому он принадлежит) изымается в собственность государства».

Он привел цифры печальной статистики ГИБДД Свердловской области: только за минувшие праздники нетрезвыми за рулем попались 360 водителей, причем 51 водитель — повторно. И надо понимать, что сколько-то не попались вообще! Поэтому наказывать за это нарушение нужно строже — за повторную пьянку изымать автомобиль, но в отличие от Белоруссии, распространить это только на те автомобили, которые находятся в собственности у нарушителя, чтобы не страдали их близкие.

Год назад Архангельское областное Собрание депутатов предложило внести изменения в статью Уголовного кодекса «Конфискация имущества» и изымать автомобиль у водителей-рецидивистов, попавшихся пьяными за рулем. Но тогда законопроект получил отрицательный отзыв правительства из-за того, что к нему были вопросы в области правоприменения. Например, как действовать в случаях, когда автомобиль находится в долевой собственности у нескольких лиц либо вообще не принадлежит виновнику?

Однако, считает депутат, есть смысл снова вернуться к этому вопросу и попытаться создать правовые механизмы для конфискации за повторное пьяное нарушение.

Ранее поступали предложения конфисковывать автомобили у уличных гонщиков, стритрейсеров и мажоров, и даже собирались создать в Госдуме рабочую группу, которая занялась бы этим вопросом, но потом об этом как-то забыли.

Потом захотели изымать машины у тех водителей, кто уже лишен прав, но продолжает ездить за рулем. Но и эта инициатива не стала законом.



Фото: Владимир Смирнов / ИТАР-ТАСС