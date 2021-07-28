Хитрость ДПС при проверке на трезвость: не попадитесь! — журнал За рулем

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Хитрость ДПС при проверке на трезвость: не попадитесь!

Все начинается с безобидной пробной проверки «своим» алкотестером, без свидетелей и видеозаписи.

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Этот способ требует от инспектора ГИБДД определенного уровня актерского мастерства, ведь водитель должен поверить, что страж порядка на его стороне и вообще отличный мужик. И именно поэтому, до официальной проверки с записью ее на камеру, он предлагает дунуть в свой личный алкотестер для пробы, а то «мало ли что».

Если водитель согласится, то тем самым просто лишит себя прав: личный прибор обязательно покажет недопустимый уровень алкогольных паров в выдыхаемом воздухе, даже если водитель не пьет от слова «совсем». Дальше начнутся дружественные намеки на решение проблемы.

Как быть? Не соглашайтесь на пробные тесты и звоните в службу «112» с «уведомлением о подозрении в совершении преступления» — у инспектора не должно быть никаких своих алкотестеров: он при исполнении, а не на отдыхе.

Еще о четырех способах превращения трезвых водителей в пьяных и о том, как не попасться на уловки недобропорядочного инспектора, читайте здесь.

Фото: Фадеичев Сергей/ITAR-TASS

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