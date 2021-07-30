Эксперт рассказал, как продлить срок службы амортизаторов и как определить, что этот важный узел автомобиля нуждается в замене.

Когда изношены амортизаторы, ухудшаются управляемость и тормозная динамика — кузов начинает колебаться больше, чем обычно, а колеса подскакивают на малейшей неровности.

Бывалые автолюбители называют 5 причин, убивающих амортизаторы.

Сильные удары, которые возникают при попадании колеса в яму

Изношенные пыльники и сайлентблоки

Перегруз автомобиля

Торможение в момент проезда неровностей (нужно отпускать педаль тормоза перед неровностью)

Слишком медленная (бережливая) езда, из-за которой происходит неравномерный износ амортизаторов.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

В целом, список причин верный, только вот с утверждением, что бережливая езда портит амортизаторы, согласиться никак не могу. Ведь не секрет, что практически любой автомобиль большую часть своей жизни вообще неподвижен. Но это не вынуждает его владельца то и дело менять амортизаторы: откуда взяться износу? А вот работа в пределах рабочего хода, без сильных ударов по буферам сжатия и отбоя, им только на пользу. К тому же, как бы бережно ни ездил владелец, на каких-то неровностях дороги амортизаторы все равно будут работать от упора до упора. Ведь ход подвески современных легковых автомобилей, в том числе кроссоверов, невелик.

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Явные признаки того, что амортизаторы пора менять, — значительная течь рабочей жидкости, стуки, раздающиеся изнутри при работе подвески, и выход из строя сайлентблоков крепления, если конструкцией не предусмотрена их замена.



При нормальной эксплуатации этот узел довольно прочный, ресурс амортизаторов современных автомобилей может достигать и даже превышать порог в 100 000 км пробега.

Фото: из архива «За рулем» и Depositphotos