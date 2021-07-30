Когда изношены амортизаторы, ухудшаются управляемость и тормозная динамика — кузов начинает колебаться больше, чем обычно, а колеса подскакивают на малейшей неровности.
Бывалые автолюбители называют 5 причин, убивающих амортизаторы.
- Сильные удары, которые возникают при попадании колеса в яму
- Изношенные пыльники и сайлентблоки
- Перегруз автомобиля
- Торможение в момент проезда неровностей (нужно отпускать педаль тормоза перед неровностью)
- Слишком медленная (бережливая) езда, из-за которой происходит неравномерный износ амортизаторов.
Мнение эксперта
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
В целом, список причин верный, только вот с утверждением, что бережливая езда портит амортизаторы, согласиться никак не могу. Ведь не секрет, что практически любой автомобиль большую часть своей жизни вообще неподвижен. Но это не вынуждает его владельца то и дело менять амортизаторы: откуда взяться износу? А вот работа в пределах рабочего хода, без сильных ударов по буферам сжатия и отбоя, им только на пользу. К тому же, как бы бережно ни ездил владелец, на каких-то неровностях дороги амортизаторы все равно будут работать от упора до упора. Ведь ход подвески современных легковых автомобилей, в том числе кроссоверов, невелик.
Явные признаки того, что амортизаторы пора менять, — значительная течь рабочей жидкости, стуки, раздающиеся изнутри при работе подвески, и выход из строя сайлентблоков крепления, если конструкцией не предусмотрена их замена.
При нормальной эксплуатации этот узел довольно прочный, ресурс амортизаторов современных автомобилей может достигать и даже превышать порог в 100 000 км пробега.
- Шуточный эксперимент: а что, если в подвеску поставить сразу 12 амортизаторов — повлияет ли на ходовые качества их количество?
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Фото: из архива «За рулем» и Depositphotos