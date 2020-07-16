Эксперимент: а если в подвеску поставить 12 амортизаторов? (видео)

Таким образом решили проверить, как влияет на ходовые качества их количество.

Материалы по теме Пересадка работающего мотора из одной машины в другую — новый эксперимент блогеров

Станет ли езда по бездорожью суперкомфортной, если в подвеску встроить дюжину амортизаторов? Очередной сумасшедший эксперимент затеяли новосибирские блогеры под начальством Владислава Барашенкова.

Когда на тестовый багги поставили 12 амортизаторов, выяснилось, что подвеска «дубеет», предполагаемой мягкости не получилось. Тогда решили четыре штуки открутить, на восьми машина стала мягче, но ненамного. В результате остановились на двух, и это оказалось лучше всего.

Владислав, честно испытавший всё на своей спине и «пятой точке», отмечает, что при таком количестве амортизаторов подвеска вообще не работает, машина становится «как табуретка». Нужно рассчитывать, подбирать, экспериментировать, чем и занимаются конструкторы и инженеры на автопредприятиях. Вот так просто взять и «накидать» — не выходит.

Так что эксперимент, который, на первый взгляд, должен был привести к одному результату, привел к совершенно другому. У физиков-экспериментаторов такое постоянно случается.

Зато пересадка работающего мотора из одной машины в другую удалась вполне, хотя это как раз казалось невозможным.

Видео: YouTube