В целом по стране аварийность снижается, но под камерами число ДТП растет. А нам говорят, что нужно больше камер.

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Есть статистика, о которой приверженцы идеи установки все большего количества комплексов видеофиксации нарушений не любят говорить. Вместо этого активное распространение камер на дорогах напрямую связывают со снижением уровня аварийности. А значит, развитие дорожной инфраструктуры идет в верном направлении и нам нужно еще больше камер. Но так ли это?

Официальная статистика НИЦ БДД МВД, которую продвигают не так активно, гласит, что в 2020 году под камерами произошло 2895 ДТП. Это на 23,1% (почти на четверть!) больше, чем в 2019 году. В этих авариях погибли 285 человек — рост на 75,9%, а ранения получили 3840 (на 22,8% больше, чем годом ранее). Да, камер стало больше, и они видят больше аварий — логичное вроде бы заключение: камер за год стало больше на 27,4% и аварий именно под ними стало больше на 23,1%. Между тем, пока число аварий под камерами росло, общее количество ДТП в стране сократилось со 164,4 тысячи до 145,1 тысячи (меньше на 11,7%). Произошло это за счет участков, где камер нет, а значит водить люди стали однозначно аккуратнее без всякого кнута.

Главный же аргумент против камер — в статистике смертности: под их присмотром погибло на 75,9% больше людей, тогда как в целом по стране погибать в авариях стали меньше на 4,7%. То есть камеры — главный фактор смертности на дорогах?

О других интересных нестыковках статистики, о том, как данные подводятся под нужные выводы, и о том, что действительно нужно делать, читайте в августовском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Смерть под камерой», опубликованной в журнале «За рулем» № 8/2021.

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