Вместо шприца: гаражный лайфхак с зубной пастой

Тубус от закончившейся зубной пасты я приспособил под удобную емкость для хранения и подачи любой консистентной смазки.
Теперь закладывать смазку в подшипник ступицы колеса очень удобно и просто.
А. Каратаев, г. Евпатория
Приз автору совета — ромбический домкрат HEYNER® UltraLift 2т компании Heyner.
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Фото: А. Каратаев