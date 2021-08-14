Вместо шприца: гаражный лайфхак с зубной пастой

Вернее, с упаковкой от пасты — в ней удобно и хранить смазку, и использовать по назначению.

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Тубус от закончившейся зубной пасты я приспособил под удобную емкость для хранения и подачи любой консистентной смазки.

Теперь закладывать смазку в подшипник ступицы колеса очень удобно и просто.

А. Каратаев, г. Евпатория

Приз автору совета — ромбический домкрат HEYNER® UltraLift 2т компании Heyner.

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Фото: А. Каратаев