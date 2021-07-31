Как долго не уставать за рулем: десяток лайфхаков

В дальней дороге есть не только романтика, но и опасности. Главная из них — усталость. Наш опыт сделает ваш путь безопаснее. Спойлер: кое-что новенькое узнают даже опытные автопутешественники.

Отмахать за один день расстояние побольше стремятся и те, кто любит дальние поездки, и те, кому они не в радость. Первые — чтобы продлить себе удовольствие, вторые — чтобы всё поскорее закончилось. Вот и едет большинство автомобилистов «от рассвета и до упора». Рано или поздно каждого накрывает усталость. Но ее приход можно отсрочить — подготовившись заранее.

Удобный график

График поездки необходимо составить с учетом особенностей организма. Есть «жаворонки», есть «совы», и им комфортно в разное время суток.

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Перед дальней дорогой первый совет — хорошо выспаться вне зависимости от того, к какой категории вы себя причисляете. «Совам», которые ближе к ночи ощущают прилив бодрости, можно спать до обеда и стартовать в разгар дня: усталость накроет только к следующему рассвету. «Жаворонку» же стоит сместить выезд на как можно более ранний час, но и на ночлег отправляться раньше остальных.

И тем, и другим ехать комфортнее летом. Когда световой день длинный, все мы чувствуем себя бодрее. А вот зимой стоит подгадывать максимальную часть маршрута на светлое время суток.

Экстремальные крайности — полярные день и ночь. Тут любой организм сойдет с ума с непривычки.

Исправная машина

Разного рода неприятности и проявления дискомфорта отвлекают, нервируют и в конечном итоге преждевременно истощают ресурсы организма. Это справедливо как в масштабах всей жизни человека, так и в пределах одной поездки.

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Барахлит какой-то из важных узлов в машине? Будете постоянно к нему прислушиваться, чаще останавливаться, чтобы проверить состояние, волноваться, доедете ли. Не работает кондиционер? Летом быстрее устанете от жары и шума ветра через открытое окно. Изношены шины? При малейшем ухудшении погоды станете сбрасывать скорость и терять уверенность в сцеплении с дорогой.

Проверьте исправность всех световых приборов. Это не только сэкономит время, устранив по крайней мере один повод для общения с сотрудниками ГИБДД, но и сделает езду безопасной в темное время суток.

Крайне важна удобная посадка — первейший помощник в деле сохранения бодрости. Но тут уж — увы! — вряд ли многие автомобилисты имеют выбор, на чем отправиться в путь. Понятно, что в вазовской «классике» вы устанете в разы быстрее, чем восседая на крутом вентилируемом мультиконтурном кресле с массажем в хорошей иномарке.

Совет: если сиденье вашей машины «устало», перед дальней дорогой его можно чуть улучшить подушками, валиком под поясницу, накидками или чехлами.

Правильный отдых

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Советов борьбы со сном существует великое множество. А лучший из них — поддаться организму. Чтобы получить заряд бодрости на несколько часов, достаточно вздремнуть 15–30 минут. Можно прямо в откинутом кресле на обочине дороги (не забывая, разумеется, о ПДД и мерах безопасности).

Во время остановок в пути для тонуса можно умыться или сделать коротенькую зарядку.

Во вред идет большой бензобак и низкий расход топлива . Между обязательными остановками на заправку проходит много часов, и некоторые водители не любят останавливаться просто так на этих перегонах. Зря: времени потеряете мизер, зато немного движения освежит вас.

Безопасная еда

С едой следует быть осторожным. Плотный завтрак не повредит, а вот в дороге обильный обед или ужин быстро навеют сонливость. Лучше проявить умеренность или перекусывать понемногу прямо за рулем. Хотя, конечно, здоровым такой совет не назовешь. Но если решили остановиться в общепите, не забывайте о качестве еды.

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Георгий Кучменко, дальнобойщик:

— Рассказы про то, что где много дальнобойщиков, там и поесть можно, верны процентов на 80–90. Все зависит от трассы и географии. Но надо смотреть и по другим критериям. Я всегда избегал питаться в больших придорожных заведениях общепита, а если и приходилось, то старался брать самые простые первые блюда, типа куриного супчика, а к нему чай и выпечку (если есть). Знание принципа действия микроволновой печи привело к выводу, там, где еду разогревают в микроволновке, есть можно все. Невкусно, но и по большей части безопасно, ибо пища нейтральна.

Комфортный микроклимат

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В это комплексное понятие входит всё, что вас окружает в машине. Кондиционер или печка должны поддерживать ту температуру, которая комфортна водителю. Если пассажир устанет раньше времени и сомлеет — ничего страшного.

От советов по музыкальному сопровождению воздержимся. Кого-то оно вообще раздражает, и он едет в тишине. Кто-то предпочитает легкие мелодии, а от рока или «металла» его накрывает раздражение и преждевременная усталость. А у другого всё наоборот.

То же самое и с ритмом движения. Один водитель чувствует себя идеально при 80 км/ч и никого не обгоняет. Другого езда со скоростью фуры утомляет, и ему нештрафуемых +20 км/ч мало.

Самоконтроль

Современные ассистенты водителя в машине берут на себя много работы. Адаптивный круиз-контроль поддерживает не только скорость, но и безопасную дистанцию. Другие системы помогут не выпасть из своей полосы и не перестроиться, когда в мертвой зоне есть другой автомобиль. До определенной стадии они очень помогают, и водитель с ними экономит силы.

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Однако есть нюанс. Как только возникает желание положиться на них полностью — это огромная опасность. Современные функции не созданы для полностью самостоятельной работы, их должен постоянно контролировать человек . А если последний слишком расслабится, аварии не избежать.

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Соблюдение всех советов и грамотное планирование маршрута позволят вам проехать больше километров. Только не нужно строить из себя супермена и ставить цели в 1500–2000 и больше километров за один присест. Никто не оценит, а шансы на печальный финал очень велики. Берегите себя и окружающих!

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