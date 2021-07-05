Как сделать, чтобы кондиционер холодил, как новый. Полная инструкция

Забитая грязью система кондиционирования приводит к хроническому перегреву двигателя и АКП.

Моем конденсатор и радиатор (главные «грязеприемники»)

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Конденсатор системы кондиционирования стоит перед радиатором системы охлаждения, а потому первым принимает на себя удары камней, потоки грязной воды, тополиный пух и листья. Жидкая глина, которая может попасть на конденсатор после езды по грунтовке, быстро каменеет под воздействием тепла и превращается в слой теплоизоляции. Воздух перестает свободно проходить к радиатору системы охлаждения… Прощай, прохлада в салоне! Здравствуй, перегрев двигателя!

К хроническому перегреву мотора приводит и грязь, скопившаяся в пространстве между конденсатором и радиатором двигателя. Там порой образуется «пылевая» прослойка, по плотности и структуре напоминающая войлок.

Где лучше мыть?

Вариант 1. На обычной мойке (неэффективно)

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Сильная струя воды способна загнуть тонкие алюминиевые пластины конденсатора. А по-другому достать струей до радиатора сквозь конденсатор не получится.

Вариант 2. У официального дилера (цены кусаются)

Официалы обычно снимают теплообменники с автомобиля перед мойкой. Операция потребует замены охлаждающей жидкости, заправки системы кондиционирования и обойдется более чем в 20 000 рублей.

Вариант 3. В специализированном сервисе по обслуживанию кондиционеров (лучше всего)

Теплообменники промывают с помощью специальных насадок, вводимых между ними. Грязь с конденсатора вымывается в сторону бампера, а из радиатора — в моторный отсек. (Хотя, конечно, все зависит от конфигурации передней части автомобиля.)

Может, помыть конденсатор кондиционера самостоятельно?

Да, если готовы снимать передний бампер и радиатор системы охлаждения. Конденсатор можно промыть и не отсоединяя от него трубки.

Чистим воздухозаборник — избавляемся от вони в салоне

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У большинства автомобилей забор воздуха в систему отопления, вентиляции и кондиционирования осуществляется из пространства между капотом и ветровым стеклом. Там находится ниша — короб воздухопритока (часто в ней же размещается привод стеклоочистителей).

Воздух в это пространство попадает через большие щели или прорези. Через них же в короб летят листья и семена — за год накапливается прилично. Листва гниет — неприятный запах проникает в салон при работе вентилятора климатической установки. А еще листья попадают в крыльчатку вентилятора, шумят и засоряют воздуховоды.

Как очистить короб воздухопритока?

На большинстве автомобилей нужно снять поводки дворников и демонтировать пластмассовую накладку, состоящую из двух частей и закрепленную несколькими пистонами. Это можно сделать самостоятельно или в сервисе.

Короб воздухопритока стоит очищать раз в год. А отверстие в щите моторного отсека, сквозь которое осуществляется забор воздуха, лучше заклеить сеткой с ячейками (как у сетки против комаров). Заводскую сетку устанавливают лишь у некоторых автомобилей премиум сегмента и, например, выпускаемых фирмой Toyota.

Короб воздухопритока после года эксплуатации.

Сетка, приклееная владельцем на входе в систему отопления, вентиляции и кондиционирования. Теперь в климатическую систему автомобиля пойдет чистый воздух.

Меняем салонный фильтр — защищаем легкие

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У большинства автомобилей это устройство расположено после вентилятора климатической системы (реже — близко к вентилятору или в блоке отопителя, прямо перед испарителем кондиционера).

Но независимо от расположения на фильтре оседает все, что прошло через короб воздухопритока и крыльчатку вентилятора: и пыль, и семена и кусочки листьев растений. «Смесь» постепенно начинает разлагаться и источать неприятный запах. Поэтому фильтр следует менять каждые 15 000 км пробега или 1 раз в год (при небольших пробегах).

Как заменить салонный фильтр?

Фильтр, расположенный в районе перчаточного ящика, легко сменить самостоятельно.

К фильтру, стоящему в центральном блоке, доступ часто затруднен. Можно обратиться в сервис или посмотреть форумы по вашему автомобилю. Опытные владельцы обычно знают, как провести замену «малой кровью», например, без демонтажа педали газа.

Очищаем воздуховоды и испаритель (нужен мощный пылесос)

Слой пыли обычно лежит на всех поверхностях, расположенных до воздушного фильтра стенки воздуховодов. На крыльчатке вентилятора тоже.

Как чистить воздуховоды?

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Забираемся тонкой трубкой, закрепленной на шланге пылесоса, сквозь отверстие в коробе воздухопритока и открывшееся после снятия салонного фильтра. Пылесосим. Далее следует промыть полости специальными очистителями системы кондиционирования или самодельным раствором, содержащим воду, спирт и хлоргексидин. Распылителем или трубочкой очистителя подаем жидкость в отверстия, расположенные в коробе воздухопритока и открывшееся при снятии салонного фильтра.

Важно: постарайтесь дотянуться до поверхности испарителя кондиционера. На нем оседает вся пыль, прошедшая сквозь неплотности воздушного фильтра.

Как проверить кондиционер в автомобиле?

В периодическое обслуживание кондиционера входит и контроль за его эффективностью.

Включенный «на полную» кондиционер должен охлаждать воздух до температуры 5–10 °С. Проверить это можно даже бытовым термометром. Если температура выше, то, скорей всего, в системе мало хладагента.

Заправить кондиционер самостоятельно можно, если:

Кондиционер еще работает, но холодит очень слабо

Машина не попадала в аварии с повреждением системы кондиционирования и систему ни разу не разбирали

На всех стыках системы вы никогда не видели следов кондиционерного масла

Машине достаточно много лет или пробег ее велик.

В других случаях лучше обратиться в специализированный сервис — для диагностики системы, ремонта или дозаправки.

Достаточно приобрести такой набор (примерно 2000 рублей) или даже один манометр со шлангами на себя и соседей по гаражам, а баллоны покупать по мере необходимости.

Как заметить утечки из системы кондиционирования?

При каждом помещении машины на подъемник или смотровую канаву обращайте внимание на наличие масляных разводов на трубках, шлангах, компрессоре. Хладагент, протекающий даже в небольших количествах через любую негерметичность, будет увлекать с собой кондиционерное масло, которое оставит разводы на поверхности пыльных деталей.

Когда мыть кондиционер — до сезона или после?

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Проводить обслуживание кондиционера надо осенью, после активного «рабочего» сезона. Но нелишне проверить работоспособность системы и весной.

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Фото: «За рулем» и depositphotos