Надо ли выключать кондиционер при обгоне? Объяснение эксперта

Некоторые владельцы маломощных машин уверены, что с выключенным кондиционером моторчик тянет бодрее. Это так, но есть нюансы. Эксперт «За рулем» объясняет, как именно кондиционер влияет на ездовые возможности машины.

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Водители не особо мощных машин часто шутят, что у них есть кнопка турбоускорителя: собрался на обгон — надо отключить кондиционер. Иначе обгон получится очень затянутым.

Давайте посчитаем, какую часть мощности отбирает система кондиционирования у двигателя.

Компрессор кондиционера при 3000–4000 об/мин коленчатого вала берет на себя 4–6 л.с. мощности. Много это и ли мало? Для двигателей небольшого рабочего объема и мощности — совсем не мало. Ведь важно отметить, что на самых «разгонных» частотах вращения коленвала (до 4000 об/мин) двигатель имеет отнюдь не полную паспортную, а гораздо меньшую мощность. Например, мотор с максимальной мощностью около 100 л.с в диапазоне 3000–4000 об/мин выдает всего 40–60 л.с. И, соответственно, потеря приблизительно одной десятой части мощности очень заметна.

Вообще, при «общении» с кондиционером на разных машинах рекомендую соблюдать следующие правила. На двигателях с рабочим объемом до 1,2 литра (без турбонаддува) при обгонах и движении в горах на подъем кондиционер лучше отключать. Машина будет заметно лучше разгоняться, а значит и езда окажется безопаснее. С двигателем большего рабочего объема (до 2,5 л) и без наддува включенный кондиционер все еще немного чувствуется при разгоне. А вот на мотор с большим литражом или на двигатель с турбонаддувом (мощностью от 150 л.с.) работа климатической установки практически не оказывает влияния.

За какой обгон лишают прав? Читайте в комментарии ГИБДД.

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