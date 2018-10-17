За какой обгон лишают прав? Комментарий ГИБДД

Читатель, знакомый которого лишился водительских прав за обгон «паровозиком», хочет раз и навсегда выяснить, какое транспортное средство нельзя обгонять — то, которое в настоящий момент выполняет обгон, или обгоняемое им. На вопрос, присланный в редакцию журнала «За рулем», отвечает глава ГИБДД.

ОБГОН «ПАРОВОЗИКОМ»

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Пункт 11.2 ПДД запрещает выполнение обгона, если транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия. Какое транспортное средство нельзя обгонять — то, которое в настоящий момент выполняет обгон, или обгоняемое им? Знакомого лишили прав за обгон «паровозиком», то есть за обгон автомобиля, который непосредственно перед этим обогнала машина впереди.

Ю. Ветров, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Для точного понимания смысла норму пункта 11.2 необходимо толковать системно.

Обратите внимание, что в формулировке «водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если: транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия» речь идет только об одном транспортном средстве. Это транспортное средство, которое в данный момент производит обгон или объезд препятствия. Именно его и запрещается обгонять.

Иными словами, речь идет об обгоняющем, а не об обгоняемом транспортном средстве.

Фото: Depositphotos

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