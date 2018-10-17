За какой обгон лишают прав? Комментарий ГИБДД

ОБГОН «ПАРОВОЗИКОМ»
...
Пункт 11.2 ПДД запрещает выполнение обгона, если транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия. Какое транспортное средство нельзя обгонять — то, которое в настоящий момент выполняет обгон, или обгоняемое им? Знакомого лишили прав за обгон «паровозиком», то есть за обгон автомобиля, который непосредственно перед этим обогнала машина впереди.
Ю. Ветров, Москва
|
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Для точного понимания смысла норму пункта 11.2 необходимо толковать системно.
Обратите внимание, что в формулировке «водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если: транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия» речь идет только об одном транспортном средстве. Это транспортное средство, которое в данный момент производит обгон или объезд препятствия. Именно его и запрещается обгонять.
Иными словами, речь идет об обгоняющем, а не об обгоняемом транспортном средстве.
Фото: Depositphotos
Читать комментарии