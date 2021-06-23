Как не заболеть от кондиционера: 7 непреложных правил

1. Проветривайте салон перед поездкой
В постоявшей на жаре машине не только жарко, но и душно — как сесть в эту душегубку? Откройте все двери или окна, чтобы горячий спертый воздух вышел из салона. Если позволяет ситуация, устройте машине активное проветривание «по диагонали». Несколько раз откройте/закройте водительскую дверь, а правую пассажирскую на это время оставьте открытой. Когда в машине станет посвежее — садитесь.
2. Кондиционер «ручной»? Сначала охладите салон вентилятором
Включаем вентилятор на максимальную скорость. Режим рециркуляции при этом должен быть отключен — нам нужен воздух с улицы. Если вы за городом — приоткройте окно: пусть раскаленный воздух поскорее выйдет наружу. После того как в салоне станет чуть прохладнее, включайте кондиционер.
3. Не направляйте холодный воздух в лицо и грудь
Пусть «дует» в потолок. Горячий воздух будет подниматься, а холодный — опускаться, плавно остужая салон.
4. Снижайте температуру плавно
Если климатическая установка на машине позволяет выставлять желаемую температуру, то в первые минуты «закажите градусы» чуть ниже, чем на улице, — на 3–5 градусов.
Включенный режим рециркуляции ускорит охлаждение воздуха. Через 10 —15 минут, когда организм адаптируется, можно понизить температуру еще на пару градусов. Организм, конечно, просит больше, но лучше поберечь здоровье.
Рециркуляцию теперь нужно отключить. Этот режим для «короткого» применения: он сушит воздух, а значит, лишает слизистую оболочку носа естественной защиты.
Кстати: большая разница температур дает серьезную нагрузку и на компрессор кондиционера, а это ускоряет его износ и увеличивает расход топлива.
5. Не включайте вентилятор на максимальный режим
Иначе может получиться сквозняк, причем из очень холодных потоков воздуха. От такого любого продует. В любой системе: и с ручным кондиционером, и с навороченным климат-контролем — обороты вентилятора можно выставлять вручную.
6. Выйти без потерь
Незадолго до окончания поездки вновь повысьте температуру воздуха в салоне. Так, чтобы она отличалась от уличной на 3- 5 градусов. Перепад в 10 и более градусов — стресс для организма. Особенно это вредно для сердца и сосудов, которые не успевают приспособиться к смене температур. Возможные последствия — головная боль, «ватные» ноги, тошнота и даже обморок.
7. Враг внутри
Не забывайте менять фильтр кондиционера. Грязь в воздушных каналах и на испарителе — прекрасная среда для размножения грибков и микробов. Включаем кондиционер — и все «накопленное» летит нам в лицо. Мы заболеваем, хотя резких перепадов температуры и не допускали.
Температура жизни
Оптимальной для сохранения здоровья медики и физиологи считают температуру воздуха 22–24 С. И кондиционер помогает вам ее поддерживать.
- Ошибки водителя, из-за которых ломается кондиционер, рассмотрели в этой публикации.
- Купить автомобиль и использовать новые возможности на все 100% можно при помощи специальных аксессуаров: автобагажников, креплений для перевозки велосипедов, корзин и автобоксов. Все это и на лучших условиях предлагает наш интернет-магазин.
- Собираясь в дорогу, проверьте, все ли вещи поместятся в багажнике и салоне автомобиля. Если есть сомнения, приезжайте к нам за автобоксом. Актуальный и широкий ассортимент, скидки при покупке, монтаж и доставка! Нет места для хранения? Возьмите автобокс в прокат!
- Хотите пройти техосмотр без проблем? Тогда вам нужна качественная аптечка «За рулем» с оптимальным составом и лучший огнетушитель по результатам наших тестов. Идеальным дополнением станет набор автомобилиста в удобной сумке.
Фото на заставке: depositphotos