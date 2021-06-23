Как не заболеть от кондиционера: 7 непреложных правил

Самые главные — не вгонять организм в стресс резким перепадом температуры, не пересушивать воздух и не превращать кондиционер в «микробный ингалятор».

1. Проветривайте салон перед поездкой

Материалы по теме Как охладить салон: 7 советов, которые работают

В постоявшей на жаре машине не только жарко, но и душно — как сесть в эту душегубку? Откройте все двери или окна, чтобы горячий спертый воздух вышел из салона. Если позволяет ситуация, устройте машине активное проветривание «по диагонали». Несколько раз откройте/закройте водительскую дверь, а правую пассажирскую на это время оставьте открытой. Когда в машине станет посвежее — садитесь.

2. Кондиционер «ручной»? Сначала охладите салон вентилятором

Включаем вентилятор на максимальную скорость. Режим рециркуляции при этом должен быть отключен — нам нужен воздух с улицы. Если вы за городом — приоткройте окно: пусть раскаленный воздух поскорее выйдет наружу. После того как в салоне станет чуть прохладнее, включайте кондиционер.

3. Не направляйте холодный воздух в лицо и грудь

Пусть «дует» в потолок. Горячий воздух будет подниматься, а холодный — опускаться, плавно остужая салон.

4. Снижайте температуру плавно

Материалы по теме Почините, пока не жарко! 5 основных поломок кондиционера

Если климатическая установка на машине позволяет выставлять желаемую температуру, то в первые минуты «закажите градусы» чуть ниже, чем на улице, — на 3–5 градусов.

Включенный режим рециркуляции ускорит охлаждение воздуха. Через 10 —15 минут, когда организм адаптируется, можно понизить температуру еще на пару градусов. Организм, конечно, просит больше, но лучше поберечь здоровье.

Рециркуляцию теперь нужно отключить. Этот режим для «короткого» применения: он сушит воздух, а значит, лишает слизистую оболочку носа естественной защиты.

Кстати: большая разница температур дает серьезную нагрузку и на компрессор кондиционера, а это ускоряет его износ и увеличивает расход топлива.

5. Не включайте вентилятор на максимальный режим

Иначе может получиться сквозняк, причем из очень холодных потоков воздуха. От такого любого продует. В любой системе: и с ручным кондиционером, и с навороченным климат-контролем — обороты вентилятора можно выставлять вручную.

6. Выйти без потерь

Материалы по теме 5 мифов о кондиционерах. Разобрали каждый!

Незадолго до окончания поездки вновь повысьте температуру воздуха в салоне. Так, чтобы она отличалась от уличной на 3- 5 градусов. Перепад в 10 и более градусов — стресс для организма. Особенно это вредно для сердца и сосудов, которые не успевают приспособиться к смене температур. Возможные последствия — головная боль, «ватные» ноги, тошнота и даже обморок.

7. Враг внутри

Не забывайте менять фильтр кондиционера. Грязь в воздушных каналах и на испарителе — прекрасная среда для размножения грибков и микробов. Включаем кондиционер — и все «накопленное» летит нам в лицо. Мы заболеваем, хотя резких перепадов температуры и не допускали.

Температура жизни

Оптимальной для сохранения здоровья медики и физиологи считают температуру воздуха 22–24 С. И кондиционер помогает вам ее поддерживать.

Фото на заставке: depositphotos