Как охладить салон: 7 советов, которые работают

Материалы по темеПочему автомобили помирают в жару: 10 летних проблем
Тривиальная летняя ситуация: машина постояла на солнце, и салон раскалился так, что находиться внутри просто невозможно. Ехать, разумеется, нужно как можно скорее. Что делать? Погружаться в получившуюся «сауну», наплевав на комфорт и рискуя здоровьем?
Есть способ получше. А точнее, их даже несколько — и, комбинируя и совмещая их, можно добиться довольно быстрого падения значений температуры в салоне до вполне приемлемого уровня. Итак, от вас потребуются минимальные действия и совсем немного личного времени, раз уж вы все равно не собираетесь лезть в перегретый салон вашей ласточки.
- Откройте двери автомобиля, опустите стекла. Если у вас хэтчбек или универсал, стоит открыть и дверь задка;
- В особо запущенных случаях можно открыть одну из задних дверей, а открытой с противоположной стороны передней (чтобы получилась своеобразная диагональ) сделать несколько энергичных взмахов на открытие и закрытие;
- Запустите двигатель и включите вентилятор салона — он поможет выгнать горячий воздух, даже если в машине нет кондиционера;
- Закрепите рядом с дефлекторами смоченный в воде платок — сквозь воду воздух будет проходить с теплопотерями, что очень вам на руку;
- Если кондиционер есть, в помощь стоит взять и его, но не направляйте воздух на лобовое стекло, оно может треснуть. Лучше — в салон, но с осторожностью: холодный поток не должен дуть в лицо вам или пассажирам;
- Ветровое стекло тоже требуется охладить — для этого следует запастись чистой водой в бачке омывателя (оставшуюся незамерзайку — долой) и обильно полить раскалившееся стекло; это тоже чуть снизит жару в салоне, а также охладит расположенный под стеклом короб воздухопритока, из которого воздух попадает внутрь авто;
Ну и самое простое, но почему-то часто забываемое: начните движение с опущенными стеклами, встречный поток также способствует охлаждению интерьера.
- А еще есть целый ряд полезных действий, которые стоит сделать заранее, если предстоит стоянка на жаре.
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