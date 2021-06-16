Как охладить салон: 7 советов, которые работают

Как за минимальное время «продуть» нутро вашей машины, куда направить дефлекторы обдува и зачем лить воду на лобовое? Давайте обо все по порядку!

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Тривиальная летняя ситуация: машина постояла на солнце, и салон раскалился так, что находиться внутри просто невозможно. Ехать, разумеется, нужно как можно скорее. Что делать? Погружаться в получившуюся «сауну», наплевав на комфорт и рискуя здоровьем?

Есть способ получше. А точнее, их даже несколько — и, комбинируя и совмещая их, можно добиться довольно быстрого падения значений температуры в салоне до вполне приемлемого уровня. Итак, от вас потребуются минимальные действия и совсем немного личного времени, раз уж вы все равно не собираетесь лезть в перегретый салон вашей ласточки.

Откройте двери автомобиля, опустите стекла. Если у вас хэтчбек или универсал, стоит открыть и дверь задка ;

Если у вас хэтчбек или универсал, стоит ; В особо запущенных случаях можно открыть одну из задних дверей , а открытой с противоположной стороны передней (чтобы получилась своеобразная диагональ) сделать несколько энергичных взмахов на открытие и закрытие;

, а открытой передней (чтобы получилась своеобразная диагональ) на открытие и закрытие; Запустите двигатель и включите вентилятор салона — он поможет выгнать горячий воздух, даже если в машине нет кондиционера;

— он поможет выгнать горячий воздух, даже если в машине нет кондиционера; Закрепите рядом с дефлекторами смоченный в воде платок — сквозь воду воздух будет проходить с теплопотерями, что очень вам на руку;

Если кондиционер есть , в помощь стоит взять и его, но не направляйте воздух на лобовое стекло, оно может треснуть. Лучше — в салон, но с осторожностью: холодный поток не должен дуть в лицо вам или пассажирам;

, в помощь стоит взять и его, но не направляйте воздух на лобовое стекло, оно может треснуть. Лучше — в салон, но с осторожностью: холодный поток не должен дуть в лицо вам или пассажирам; Ветровое стекло тоже требуется охладить — для этого следует запастись чистой водой в бачке омывателя (оставшуюся незамерзайку — долой) и обильно полить раскалившееся стекло; это тоже чуть снизит жару в салоне, а также охладит расположенный под стеклом короб воздухопритока, из которого воздух попадает внутрь авто;

Ну и самое простое, но почему-то часто забываемое: начните движение с опущенными стеклами, встречный поток также способствует охлаждению интерьера. Ну и самое простое, но почему-то часто забываемое:, встречный поток также способствует охлаждению интерьера.

А еще есть целый ряд полезных действий, которые стоит сделать заранее, если предстоит стоянка на жаре.

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