Правила едины для всех

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Доля мототехники в парке транспортных средств невысока. Но в дорожно-транспортные происшествия мотоциклисты попадают значительно чаще автомобилистов? И последствия таких аварий заметно тяжелее.

За первые пять месяцев 2021 года, по данным «Автостата», жители России приобрели 93,2 тыс. новых автомобилей и 9,1 тыс. мотоциклов. Число байкеров растет год от года — за январь-май их стало на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но доля мототехники в общем парке по-прежнему скромная — 3,9% по данным МВД.

Печальная статистика

Между тем в аварии водители двухколесного транспорта попадают чаще — и последствия таких инцидентов тяжелее. По данным отчета «Дорожная аварийность в Российской Федерации за 2020 год», подготовленного Научным центром безопасности дорожного движения МВД России, за прошедший год в нашей стране произошло 145 073 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 16 152 человек и 183 040 было ранено. Доля аварий с участием мотоциклистов — 8% (11 643 случая) при доле парка 3,9%. Доля легкового транспорта составляет 83,5%, а доля ДТП с его участием — 87% (126 190 случаев). Следовательно, шанс попасть в аварию у мотоциклиста вдвое выше, чем у водителя легковой машины.

Кроме того, при авариях с мототехникой значительно выше травматизм. За тот же 2020 год в 11 643 мотоавариях погибло 1173 человека и 12 528 пострадали. Комплексный показатель «Тяжесть последствий ДТП» для легкового транспорта составляет 7,7, а для мототранспорта — 8,6. Если брать только мотоциклы (в мототранспортные средства входят еще мопеды, мотовелосипеды, электроскутеры и др.), то тяжесть последствий составит уже 9,2. Это не случайно: во время ДТП водителя и пассажиров автомобиля защищает специально спроектированный кузов и дополнительные системы пассивной безопасности (ремни, подушки). У мотоциклиста есть только специальная экипировка, которой некоторые «наездники» пренебрегают. Она надежно защищает при падении, но вряд ли спасет от последствий столкновения или наезда на препятствие, особенно на высокой скорости.

Несмотря на то, что в целом показатель аварийности среди мотоциклов постепенно уменьшается, на платных дорогах ситуация другая. Там разрешенная скорость существенно выше, качество покрытия лучше, и водители часто пользуются этим, пренебрегая скоростными ограничениями и правилами безопасности. Как итог — тяжелые аварии, зачастую с печальными последствиями. Особенно для мотоциклистов.

Опасное противостояние

Мотоциклы стали обычным явлением на наших дорогах, и их число продолжает расти. Что это меняет? Да в общем ничего, если все водители, и двухколесного и четырехколесного транспорта, выполняют требования правил дорожного движения и уважительно относятся друг к другу.

Увы, часть водителей, и немалая, придерживается другого мнения и активно выясняет, кто же на дороге главный. Автомобилисты в упор не замечают своих двухколесных собратьев, создают им помехи, пытаются помешать проезду. Мотоциклисты, возмущенные медлительностью машин, лезут во все щели, опасно лавируют в потоке, превышают скорость. Порой доходит до крайних проявлений: умышленно притереть мотоцикл к отбойнику, оторвать зеркало на автомобиле ударом кулака...

Такое поведение до добра не доведет. На дороге равны все, от мотоцикла до многотонной фуры. И все обязаны подчиняться главному дорожному закону — ПДД. И для мотоциклистов, и для водителей автомобилей действуют общие ограничения скорости, единые правила обгона и маневрирования, одинаковые требования дорожных знаков. И любая попытка доказать свою исключительность — прямой и кратчайший путь к аварии.

Садясь за руль, неважно круглый он или рогатый, нужно помнить, что вы ответственны за безопасность. Причем не только свою личную, но и своих пассажиров и других участников движения.

В поисках компромисса

Многие страны, которые активно проводят информационные кампании на тему безопасности мотоциклистов, зачастую действуют довольно однобоко. Например, многие штаты в Америке проводят акции, направленные лишь на водителей автомобилей, которые не видят в потоке мотоциклистов, но забывают, что те и сами иногда грешат несоблюдением скоростных ограничений и правил маневрирования. Слоган «Пропусти мотоциклиста» хорошо известен и в России.

Между тем оператор платных дорог М-11, М-3 и М-4 «ОССП» посмотрел на проблему шире. В конце июля ОССП начал кампанию по безопасности под лозунгом: «Мотоциклист, води осознанно — это может спасти жизни», направленную на всех участников движения. Среди основных слоганов акции — «На дороге все равны. Уважайте мотоциклистов и автомобилистов». Компания установила на дорогах плакаты с изображением собственных сотрудников — аварийных комиссаров (рьяных мотоциклистов).

Сотрудники автомобильного оператора не понаслышке знают, с какими проблемами сталкиваются мотоциклисты и автомобилисты каждый день, какие аварии чаще всего происходят с их участием и что становится причиной. В то же время, сами будучи мотоциклистами, они понимают, как важно уделять полное внимание дороге: даже малейшая потеря концентрации может привести к непоправимым последствиям.

К платным дорогам в России можно относиться по-разному, но радует, что оператор, обслуживающий эти дороги, действительно думает о безопасности водителей всех видов транспорта, — как автомобилистов, так и мотоциклистов. Осталось только водителям научиться уважать друг друга на дорогах и внимательнее относиться к своей и чужой безопасности.