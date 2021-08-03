Новые технологии, которые спасут жизни: уже скоро в базе!

С каждым годом систем активной и пассивной безопасности становится все больше.

Пассивная безопасность и сминаемые кузова

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На заре появления автотранспорта практически вся безопасность автомобиля была пассивной — она срабатывала только в момент, когда ДТП было не избежать. За десятилетия технологии ушли далеко вперед, и сейчас за пассивную безопасность отвечает не только кузов. Взять те же ремни безопасности, ставшие в свое время прорывной технологией, надувные подушки (о них мы еще поговорим) или активные подголовники, которые в момент столкновения защищают от травм шеи.

Меры пассивной безопасности вышли на новый уровень вместе с появлением компьютеров и доступа к статистике аварий. Производители смогли запрограммировать сминаемые зоны кузова, которые помогают избежать трагедий.

Любители ретротехники часто ругают современные автомобили за мягкий кузов — мол, раньше можно было дерево снести — и хоть бы что, не то что сейчас.

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Но если кузов не будет поглощать инерцию от удара, то от резкой остановки пострадают и водитель, и пассажиры. Сравнивая краш-тесты автомобилей из 60-х или даже 90-х с современными автомобилями, мы видим, что выживаемость в современном авто гораздо выше.

А в будущем, благодаря применению новых материалов, можно будет еще сильнее снизить травматичность участников движения. Например, есть концепты автомобилей с «умным пластиком», который деформируется при ударе, но легко восстанавливает форму.

Подушки не только для пассажиров, но и для пешеходов

Если ремни за последние десятилетия не сильно изменились, то подушки безопасности до сих пор эволюционируют: от максимально примитивной технологии в рулевом колесе до 12 надувных подушек в современном авто.

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Теперь подушки спасают не только водителя и его соседа спереди, но и задних пассажиров. Кроме того, есть устройства, которые защищают колени, а специальные шторки помогают избежать удара о стойку или стекло.

Но на этом инженеры не останавливаются. Разрабатываемые системы внешней безопасности должны защитить пешеходов от фронтального или бокового удара. При неизбежном столкновении сенсор начинает надувать подушку под капотом, которая раздувается перед лобовым стеклом. Это позволяет снизить количество травм головы пешеходов, попавших в аварию.

Ремни, подушки и сминаемость кузова — это меры пассивной безопасности. Но основной потенциал по увеличению безопасности все-таки приходится на ситуации, когда аварии еще можно избежать.

Умный свет и проекции

Активная безопасность завязана на электронике, и базовые системы — вроде антиблокировочной и антипробуксовочной — установлены даже на бюджетных автомобилях.

Кроме того, к уже классическим помощникам водителя вроде контроля слепых зон, адаптивных фар и инфракрасных датчиков добавляются новые опции. Так, в ближайшем будущем автоконцерны обещают оснастить авто «умным освещением», которое сможет отслеживать не только людей, но и животных. Особенно актуально это будет для тех, кто живет вблизи зон их миграции — ежегодно в России происходит несколько десятков тысяч наездов на диких животных, и около 500 случаев рассматривается как оставление места ДТП. А это грозит лишением прав до полутора лет или арестом до 15 суток.

При этом отображать пешеходов и животных во тьме будет не экран на приборной панели, а проекционный AR-дисплей — прямо как в фантастических фильмах.

Активная безопасность на законодательном уровне

Сейчас водители, приходя в салон, часто относятся к «примочкам», основанным на новых технологиях, как к дополнительной строке расходов.

Чтобы технологии, которые спасают жизни, перестали быть платной опцией, активную безопасность могут начать устанавливать в базовые комплектации автомобилей в законодательном порядке.

Еще в марте 2019 года Европарламент, Евросовет и Еврокомиссия достигли предварительного соглашения по регламенту, который касается повышения уровня безопасности на дорогах. С 2022 года в «базе» машин, продаваемых в Европе, будут идти:

система автоматического торможения перед препятствием;

антиалкогольный замок;

система распознавания дорожных знаков с автоматическим снижением скорости до указанного на них ограничения;

система удержания в полосе;

улучшенные ремни безопасности;

черный ящик для сохранения данных о работе автомобиля при аварии.

Автопилот не только в фильмах

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Следующим шагом к достижению нулевой аварийности на дорогах должен стать полноценный автопилот, который позволит отказаться от водителей и свести на нет человеческие факторы вроде усталости или невнимательности.

Сейчас над созданием автопилота работают крупнейшие мировые бренды. В России дальше всех продвинулся Яндекс, который в прошлом году заключил договор с Hyundai, и теперь беспилотные Sonata наматывают километры по Иннополису в Татарстане. На них установлена четвертая генерация автопилота от Яндекса: 9 камер с разным фокусным расстоянием, шесть радаров и четыре лидара (высокоточное сканирующее устройство на основе лазера).

Иногда надо просто поговорить

Параллельно с автопилотом развивается система коммуникаций между автомобилями «Vehicle-to-vehicle» (V2V, транспорт-транспорт). Она включает в себя постоянное «общение» автомобилей между собой по ходу движения.

Концептуально это более совершенный вариант функции навигатора, когда пользователи сообщают о дорожных инцидентах. Отличие в том, что система будет автономной, а сигнал должен передаваться независимо от наличия сотовой связи.

В качестве дополнения к V2V разрабатывается система «Vehicle-to-infrastructure» (V2I, транспорт-инфраструктура). Она должна передавать информацию автомобилю о дорожных работах, авариях, пробках и т.д. Обо всем этом водитель сможет узнать за много километров до инцидента.

Умные ассистенты, помощники и прочие атрибуты безопасности — это здорово. Но ответственность за передвижение на дороге всегда несет водитель, поэтому перед тем, как начать движение, будьте уверены, что вы и ваш автомобиль в порядке. Ведь ни один руководитель не вешает на ассистентов ответственность за результат. Ну или это не руководитель.