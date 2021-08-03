За необоснованную езду в левом ряду при свободном правом в КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

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Согласно пункту 9.4. ПДД «Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части».

То есть ехать в левом ряду при свободном правом запрещено. В остальном можно ехать по любой полосе, но «при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия».

Идея этих правил проста — увеличить пропускную способность дорог: чем быстрее, тем левее должен ехать автомобиль. Таким образом, те, кто едет медленно, не мешают тем, кто торопится, и наоборот.

Какой штраф за необоснованную езду в левом ряду?

Если причины занимать левый ряд при свободном правом нет, то водителя могут оштрафовать на 1500 рублей по ст. 12.15.1 КоАП РФ. Но это большая редкость, так как инспекторы не придают такому нарушению значения, а дорожные камеры пока не обучены его распознавать.

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Кроме того, у нас не запрещено опережение справа. Не путайте с обгоном, так как опережение не предусматривает смену полосы движения. Но ничто не запрещает перестраиваться после опережения, а на деле это тот же обгон, но с другим описанием действий. Это создает аварийные ситуации.

Возможно, поэтому инспекторы не штрафуют тех, кто занимает левый ряд без причины: для начала следует прописать в правилах запрет на опережение справа. Тогда в правых рядах останутся те, кто не торопится, а в левых — те, кто предпочитает ехать с максимальной разрешенной скоростью.

Недавно камеры «научились» распознавать водителей, разговаривающих за рулем по телефону без специальных устройств. Попались уже несколько тысяч человек.

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